England und Schweden zum Auftakt der U21-EM 0:0

Turnier in Polen

+ © Nick Potts Englands Lewis Baker (M) kämpft gegen zwei Schweden um den Ball. Foto: Nick Potts © Nick Potts

Kielce (dpa) - Titelverteidiger Schweden ist mit einem Remis gegen England in die U21-Europameisterschaft in Polen gestartet. Die Skandinavier kamen im Eröffnungsspiel in Kielce nur zu einem 0:0 gegen die Three Lions.