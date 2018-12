Englische Festtage für die Bundesligisten in der Königsklasse

Kassel. Vier Gruppensieger, ein Zweitplatzierter – mit dieser komfortablen Ausgangssituation gingen die fünf verbliebenen deutschen Fußball-Teams gestern in die Europapokal-Auslosungen.

Das Ergebnis? Harte Brocken. In der Königsklasse stehen für die Bayern, Dortmund und Schalke englische Feststage an, Frankfurt und Leverkusen müssen in der Europa League in den Osten.

FC Bayern München

• Der Gegner:FC Liverpool (19. Februar und 13. März)

• Die Historie: Den Audi Cup ausgenommen, hat es diese Partie eine Fußball-Ewigkeit nicht gegeben. Im Europapokal der Landesmeister trafen die Teams letztmals im April 1981 aufeinander. Das Halbfinal-Hinspiel in Liverpool endete 0:0. In München schoss Ray Kennedy die Engländer spät in Führung (82.). Karl-Heinz Rummenigge glich aus (87.). Durch das Auswärtstor kamen die Reds aber weiter.

• Die Chancen:Dieses Duell könnte locker als Halbfinale durchgehen. Eines, das absolut offen ist. Liverpool ist mit Trainer Jürgen Klopp derzeit in Topform, führt die englische Liga an. Die Bayern kommen unter Niko Kovac auch immer besser in Gang. Bayerns Abwehr muss gegen Klopps Tempoangriff aber sicherer werden.

Borussia Dortmund

• Der Gegner: Tottenham Hotspur (13. Februar und 5. März)

• Die Historie:In den vergangenen zwei Jahren trafen die Klubs viermal aufeinander. Zuletzt 2017 in der Gruppenphase der Champions League. Beide Partien entschieden die Engländer für sich – und nahmen damit erfolgreich Revanche für das Aus in der Europa League in der Saison zuvor. Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel im Achtelfinale gewannen im März 2016 die Borussen.

• Die Chancen:Der Starfaktor bei den Spurs ist hoch. Allen voran Torjäger Harry Kane. Hinter den Top-Teams Liverpool und Manchester City haben sich die Londoner wie zum Abschluss der Vorsaison auf dem dritten Platz der Premier League eingerichtet. Die Chancen für den BVB stehen 50:50.

FC Schalke 04

• Der Gegner: Manchester City (20. Februar und 12. März)

• Die Historie: Ist schon ein Weilchen her, dass sich Schalke und Manchester City gegenüberstanden. Vor etwas mehr als zehn Jahren unterlagen die Königsblauen 0:2 am zweiten Spieltag der Europa League. Im April 1970 scheiterte S04 im Halbfinale an den Engländern im Europacup der Pokalsieger.

• Die Chancen: Sagen wir es so: Nicht nur der aktuelle Tabellenstand drückt die Schalker in eine Rolle, für die der Ausdruck Außenseiter fast zu milde daherkommt. Der amtierende Meister Englands ist gespickt mit Ausnahmekönnern. Spannend wird die Frage, welcher Empfang den Ex-Schalker Leroy Sané in der Gelsenkirchener Arena erwartet.

Eintracht Frankfurt

• Der Gegner: Schachtjor Donezk (14. und 21. Februar)

• Die Historie:Das Duell zwischen den Hessen und den Ukrainern gab es noch nicht.

• Die Chancen:Frankfurt ist mit sechs Siegen durch die Gruppenphase marschiert – und hat mit Donezk, das als Champions-League-Dritter in die Europa League kommt, dennoch ein ganz schweres Los erwischt. Die TSG Hoffenheim verlor in der Königsklasse zu Hause 2:3, auswärts gab es ein 2:2. Die Ukrainer sind seit Jahren Stammgast im Europapokal und für ihre Brasilianer bekannt. Derzeit stehen zehn Südamerikaner im Kader. Der Bekannteste: Kapitän Taison. Der Eintracht ist alles zuzutrauen in diesem Jahr, es wird aber nicht leicht.

Bayer 04 Leverkusen

• Der Gegner:FK Krasnodar (14. und 21. Februar)

• Die Historie:Noch ein Duell, das es bisher nicht gab. Für Bayer geht es erstmals gegen die Russen.

• Die Chancen: Krasnodar landete in der Europa League punktgleich mit dem FC Sevilla auf Platz zwei. Große Stars hat der Kader nicht zu bieten, gerade im kalten russischen Winter wird das Auswärtsspiel auf Kunstrasen aber kein Selbstläufer. Normalerweise eine machbare Aufgabe für Bayer, aber das Team von Trainer Heiko Herrlich ist immer noch auf Formsuche.