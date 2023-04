Bayern-Strafe für Mané enthüllt – Offenbar Summe in Rekordhöhe

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München hat Mané wegen dessen Schlag gegen Sané bestraft und ihm offenbar eine Summe in Rekordhöhe aufgebrummt.

München - Das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League bei Manchester City war ein Abend zum Vergessen für den FC Bayern München. Zunächst setzt es eine 0:3-Klatsche auf dem Rasen, die ein Weiterkommen extrem schwierig macht, anschließend leistete sich Sadi Mané einen Schlag gegen Mitspieler Leroy Sané in der Kabine.

Name Sadio Mane Alter 31 Verein FC Bayern München Position Linksaußen

FC Bayern München: Strafe für Mané nach Faustschlag

Der Faustschlag war in den folgenden Tagen das dominierende Thema in der Berichterstattung und ließ das Spiel in den Hintergrund rücken. Der FC Bayern München gab erneut kein gutes Bild ab und Erinnerungen an die Zeiten des FC Hollywood kamen auf. Mané musste zum Rapport und bekam eine saftige Strafe aufgebrummt. Neben der Suspendierung für die Bundesligapartie gegen Hoffenheim gab es auch eine Geldstrafe für den Senegalesen.

Reporter Florian Plettenberg vom Pay-TV-Sender Sky nannte nun die Summe, die der Angreifer offenbar zahlen muss für seine Aktion nach dem Manchester-Spiel. „Nach unseren Infos ist es ein Betrag, der weit über die 300.000 Euro hinaus geht, also schon seine sehr sehr empfindliche Geldstrafe für Mane“, sagte Plettenberg in der Show Sky90.

Sadio Mané vom FC Bayern München. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sollte diese Summe tatsächlich stimmen wäre das Rekord, denn noch nie hat ein Spieler des FC Bayern München solch eine hohe Geldstrafe aufgebrummt bekommen. Offiziell hat der Verein keine Zahl genannt. In einem Statement des Klubs hieß es lediglich, dass der 31-Jährige eine Geldstrafe erhält, allerdings nicht in welcher Höhe.

FC Bayern München: Mané erhält offenbar Rekordstrafe

Ex-Bayern-Spieler und TV-Experte Lothar Matthäus findet es alles andere als gut, dass der Verein keine Summe nannte. „Mané ist bestraft worden. Mit was? Die Strafe, keine Zahl wurde genannt, es wird weiter diskutiert, hinterfragt, die Journalisten werden immer weiterhin die Leute beim FC Bayern fragen: ,Was muss Mané für seinen Schlag bezahlen?‘“, so der 62-Jährige nach dem Remis des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim.

Zwischen Sadio Mané und dem FC Bayern scheint es einfach nicht zu passen. Der Angreifer, der im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße wechselte, sollte die Abteilung Attacke es FCB auf ein neue Niveau heben. Davon ist aber nach wie vor nichts zu sehen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Senegalese den deutschen Rekordmeister nach nur einer Saison wieder verlässt. (smr)