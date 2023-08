Kuriose Kicker-Wahl: Dieser Jugendtrainer bekam eine Stimme mehr als Hansi Flick

Von: Björn Friedrichs

Mit dieser Mannschaft gelang der Sprung in den Kicker: Michael Plettl (hinten links) bekam bei der Kicker-Wahl zum Trainer des Jahres überraschend eine Stimme. Zusammen mit Stefan Hofbauer (hinten rechts) betreut er die E-Jugend des DJK-SV Dorfbach. © DJK-SV Dorfbach

Der Kicker hat den Fußballer und Trainer des Jahres bekannt gegeben. Aber Moment: Was macht denn ein bayerischer E-Jugendtrainer vom DJK-SV Dorfbach zwischen all den Profis?

Die Sportzeitschrift Kicker hat am Sonntag die Ergebnisse der Wahl zum Fußballer und Trainer des Jahres bekannt gegeben. Ilkay Gündogan (198 Stimmen) von Manchester City wurde vor Niclas Füllkrug (88/Bremen) und Randal Kolo Muani (69/Frankfurt) bester Spieler, Union Berlins Urs Fischer (293) landete bei den Trainern deutlich vor Heidenheims Frank Schmidt (63) und Freiburgs Christian Streich (62). Guckt man sich die Ergebnisse der Wahl an, fällt einem ein unbekannter Name auf: Unter den Übungsleitern ist auch der E-Jugendtrainer eines Dorfvereins – anders als Bundestrainer Hansi Flick. Wir fragen: Was ist denn da los?

Ruft man beim DJK-SV Dorfbach an, sind sie dort erst einmal verwundert. Einer ihrer Trainer mit genauso vielen Stimmen wie Tobias Schweinsteiger vom VfL Osnabrück, Markus Kauczinski vom SV Wehen Wiesbaden oder Alexander Straus, Trainer des deutschen Frauen-Meisters FC Bayern München? Von dem kuriosen Ergebnis hat man in dem Dorf im niederbayrischen Landkreis Passau noch nichts gehört. Das gilt auch für den Nachwuchscoach selbst.

Beim Verein hatte man von der Wahl noch gar nichts mitbekommen

„Ich bin mir erst ein bisschen veralbert vorgekommen, als unser Jugendleiter mich angerufen hat und sagte, ich stehe im Kicker“, erzählt Michael Plettl lachend. Er hat vergangenes Jahr mit seinem Freund Stefan Hofbauer die E-Jugend des DJK-SV Dorfbach betreut. Und das sehr erfolgreich. Das Team, das jetzt in der D-Jugend startet, gewann erst die Kreismeisterschaft der Vorrunde, dann auch die der Rückrunde. „Da haben wir am letzten Spieltag 4:2 beim Tabellenführer gewonnen, der zwei Punkte vor uns lag“, erinnert sich Plettl.

„Michael ist ein Gewinn für die Mannschaft und unseren Verein. Dass er bei so einer Wahl jetzt eine Stimme bekommen hat, freut mich für ihn“, sagt Hofbauer über seinen Kumpel. Über den Umstand, dass der Nationaltrainer gar keine Erwähnung bei der Wahl fand, können alle Beteiligten nur lachen.

Plettl trainierte schon früher Jugendmannschaften des DJK-SV, als seine drei Söhne dort am Ball waren. Kurzzeitig wechselte er dann zum SV Schalding-Heining, wo er die B-Jugend des bayrischen Regionalligisten coachte. Als Corona kam, war erstmal Schluss. „Von Stefan habe ich mich wieder breitschlagen lassen, sein Sohn spielt in unserer jetzigen Mannschaft“, erzählt der 47-Jährige.

Nur zwei Stimmen hinter Thomas Tuchel

Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten stimmen bei der vom Kicker organisierten Wahl zum Fußballer und Trainer des Jahres ab. Wer ihm eine Stimme gegeben habe, wisse er zwar nicht, er habe aber eine Vermutung, sagt Plettl lachend. Der Vater eines Spielers schreibe für ein Golf-Magazin.

Dass Union Berlins Urs Fischer 292 Stimmen vor ihm liege, könne Plettl gut verkraften: „Obwohl ich seit meinem sechsten Lebensjahr leidensfähiger Anhänger des 1. FC Nürnberg bin, bin ich auch ein großer Fan von Fischers Arbeit, genau wie von Christian Streich. Sie sind mit Herzblut dabei, holen das Maximum aus ihren Möglichkeiten heraus.“

Und wer weiß? Vielleicht bekommt Plettl nächstes Jahr ja noch mehr Stimmen. Zweimal gewählt wurden in diesem Jahr Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Christian Titz (1. FC Magdeburg) und Sandro Wagner (SpVgg Unterhaching), dreimal Schalkes Thomas Reis, Bo Svensson vom FSV Mainz 05 und Bayern Münchens Thomas Tuchel. Den Rückstand aufzuholen, bezeichnet Plettl mit Augenzwinkern als „machbar“.

Auch wenn es für eine Trainerkarriere in der Bundesliga wahrscheinlich nicht mehr reichen wird, das Ergebnis dieser Abstimmung ist Plettl nicht mehr zu nehmen. Und damit auch das Wissen, eine Stimme mehr bekommen zu haben als der Bundestrainer. Aber nur logisch, Hansi Flick ist schließlich auch nicht E-Jugend-Kreismeister geworden. (Björn Friedrichs)