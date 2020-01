Kurioses Musikvideo von Erling Haaland aufgetaucht: BVB-Neuzugang versuchte sich als Rapper

Erling Haaland wechselt zu Borussia Dortmund. Das Wunderkind hat einst versucht, auch ein zweites Talent auszuleben. Hier gibt es das Musikvideo aus seiner Jugend.

Erling Haaland spielte sich mit seiner unglaublichen Tor-Quote auf die Zettel zahlreicher Top-Klubs.

Nun hat sich Borussia Dortmund das norwegische Juwel von RB Salzburg gesichert.

Der Stürmer hat neben seinem fußballerischen Talent noch ein zweites - oder doch nicht?

Update vom 2. Januar 2020: Das neue Jahr ist noch recht jung und doch gibt es schon einige Highlights, die die Fußballfans zum Schmunzeln bringen. Da ist zum Beispiel der Auftritt von Roman Weidenfeller als Schauspieler auf dem ZDF-„Traumschiff“, der die Zuschauer mächtig verwirrte.

Ex-Nationalspieler Max Kruse lieferte in der türkischen Version von „The Voice“ außerdem eine musikalische Performance ab, die nicht unbedingt grammy-verdächtig war, dafür aber das Publikum erheiterte. Selbiges gilt für dieses Video: Dortmunds neuer Starstürmer Erling Haaland versuchte sich in der jüngeren Vergangenheit noch als Rapper!

Der damals 16-Jährige war Teil der dreiköpfigen Gruppe „Flow Kingz“, im Musikvideo zu „Kygo jo“ zappelt der Norweger ordentlich ab und spittet Lines. Was ist besser? Sein musikalisches Talent oder seine genialen Moves am Grill? Wir sind uns noch nicht sicher. Die BVB-Fans nehmen das Video natürlich mit Humor: „So jung, so wirtschaftlich denken und versuchen, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Ich hoffe, es klappt mit dem Fußball!“, meint ein Facebook-Nutzer unter dem Video, das das Fußballportal „FUMS“ gepostet hatte. Ein anderer betont: „Wenn das nicht gespielt wird, wenn er ein Tor schießt, bin ich beleidigt.“

Auf YouTube hat das Video mittlerweile mehr als 500.000 Views (Stand: 2. Januar, 11.40 Uhr). Falls „Kygo jo“ wirklich die neue BVB-Torhymne werden sollte, dürften es noch ein paar mehr werden. Währenddessen sorgte Haalands neuer Teamkollege Mats Hummels für Schlagzeilen. Was macht er da bei seinem Ex-Klub in der Allianz Arena?

Haaland-Hammer: Jetzt ist es offiziell! Norweger wechselt in die Bundesliga

Update vom 31. Dezember 2019: Nach dem Einkauf von Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund auch der erste Winter-Abgang perfekt: Julian Weigl verlässt den BVB. Und auch bei Paco Alcacer stehen die Zeichen auf Trennung.

Update vom 29. Dezember, 15.42 Uhr: Jetzt ist es tatsächlich offiziell! Erling Haaland wechselt von Salzburg zu Borussia Dortmund. Das bestätigte der Verein am Sonntag zunächst via Twitter. In dem Tweet strahlt ein sichtlich glücklicher Hans-Joachim Watzke neben einem grinsenden Norweger in die Kamera. Dazu schreibt der BVB schlicht: „Borussia Dortmund verpflichtet Erling Haaland.“

In einer Pressemitteilung heißt es, dass Haaland am Sonntag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 bei Dortmund unterschrieben hat. „Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt“, wird Borussia Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, zitiert.

Haaland war bereits vor einigen Tagen nach Dortmund gereist, um Gespräche zu führen und sich einen Eindruck zu verschaffen. Genau so hatte er es auch bei RB Leipzig getan. Der Norweger über seinen Wechsel: „Ich hatte intensive Gespräche mit der Klubführung und der sportlichen Leitung, insbesondere mit Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc und Trainer Lucien Favre. Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf“.

Am 3. Januar wird der Norweger zur Mannschaft stoßen und tags darauf mit ihr ins Trainingslager nach Marbella (Spanien) reisen.

Update vom 29. Dezember, 15.15 Uhr: Nach der Absage an RB Leipzig nennt die Bild nun einen Ligakonkurrenten als Favoriten im Rennen um Erling Haaland. Demnach steht der Norweger kurz vor einem Wechsel zum BVB: „Der Deal soll nur noch Formsache sein“, schreibt das Blatt ohne dabei eine explizite, offizielle Quelle zu nennen.

Dass Borussia Dortmund an Haaland interessiert ist, ist nichts Neues mehr. Zudem klafft beim BVB in der Sturmzentrale eine Lücke auf, die der wuchtige Stürmer gut füllen könnte. Zudem könnten die Schwarz-Gelben die kolportierten acht Millionen Euro Jahresgehalt, die der Norweger fordern soll, wohl stemmen.

Erling Haaland erteilt RB Leipzig Absage: Die Gründe liegen auf der Hand

Update vom 29. Dezember, 13.38 Uhr: Erling Haaland ist eines der meist-umworbenen Sturm-Talente Europas. Sowohl der BVB, als auch RB Leipzig, sowie etliche internationale Top-Teams, wie Juventus Turin und Manchester United wurden schon mit ihm in Verbindung gebracht oder zeigten sogar öffentlich Interesse.

Erling Haaland geht angeblich nicht zu RB Leipzig

Jetzt hat der Norweger offenbar eine erste Entscheidung getroffen: Er wird nach Bild-Informationen nicht zu RB Leipzig wechseln, dem großen Meister-Konkurrenten des FC Bayern in der Bundesliga.

Dem Bericht nach war Haaland vor Weihnachten zum Schwester-Klub Red Bull geflogen, hatte sich das Trainingszentrum angesehen und auch Trainer Julian Nagelsmann getroffen. Doch das hatte Haaland anscheinend nicht überzeugen können.

Das Blatt nennt auch mögliche Gründe für die Absage: Einerseits die Spielzeit. Denn mit Poulsen und Schick hat RB Leipzig bereits zwei kopfballstarke Stoßstürmer im Kader. Andererseits das Geld: Leipzig kann nach den eigenen Vorgaben maximal fünf Millionen Euro Gehalt zahlen. In Manchester oder Turin lockt dagegen das große Geld. Nun soll Juve in der Pole-Position sein, wie die Tuttosport demnach berichtet.

Begehrter Erling Haaland: Wer soll sich das leisten? - So teuer wird der Transfer

Update vom 24. Dezember 2019: Es ist noch immer nicht klar, wohin Erling Haaland wechseln wird. Borussia Dortmund, RB Leipzig, Juventus Turin und Manchester United sind immer noch im Rennen. Wer den Norweger verpflichten will, muss dafür tief in die Tasche greifen. Nach Informationen der Bild soll der Deal insgesamt 80 Millionen Euro kosten. Die Summe setzte sich aus der Ablöse (22 Millionen Euro), einem Handgeld von acht Millionen Euro, der Provision für Berater Mino Raiola (15 Millionen Euro) und dem Gehalt von 35 Millionen Euro für einen geforderten Vierjahresvertrag zusammen.

Nächste Wende im Poker um Erling Haaland

Update vom 23. Dezember 2019: Nächste Wende im Poker um Haaland? Während am Sonntag Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Sport1-Doppelpass offen über sein Interesse an Haaland sprach, sollen jetzt doch die Chancen des BVB auf eine Verpflichtung des Norwegers steigen. Nach Informationen der Bild haben Manchester United und Borussia mittlerweile die Nase gegenüber Leipzig und Juventus vorn. Dortmunds Faustpfand sei, dass Erling Haaland beim BVB regelmäßig spielen würde.

Transfer-Poker um Haaland: RB hat „großes Interesse“ - doch ein Detail könnte im Weg stehen

Update vom 22. Dezember: Der Transfer-Poker um Top-Talent Erling Haaland geht in die nächste Runde! Schien es in den vergangenen Tagen so, als hätte Manchester United die besten Karten bezüglich einer Verpflichtung des Norwegers, folgt jetzt wieder die Kehrtwende.

Zum einen dementierte United-Coach Ole Gunnar Solskjaer jüngst die Gerüchte um ein gemeinsames Treffen mit Haaland. „Er kommt nicht nach Manchester“, verkündete Solskjaer und sagte weiter: „Ich kenne den Jungen und seine Freunde, er ist unterwegs in die Weihnachtsferien.“

Zum anderen gab RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Sport1-Doppelpass am Sonntag den Gerüchten um einen Wechsel nach Leipzig neuen Nährboden. „Wir haben uns mit Haaland getroffen und haben großes Interesse. Er ist offen für einen Wechsel, aber es buhlen auch andere Vereine. Wir wissen nicht, ob sein Gehalt unsere Grenzen sprengt. Er will sich weiterentwickeln und hat gezeigt, dass er auch auf internationaler Ebene Tore schießen kann.“

Update vom 20. Dezember 2019: Geht jetzt alles ganz schnell bei Sturm-Juwel Erling Haaland? Der Norweger von RB Salzburg wurde vor ein paar Tagen dabei gesichtet, wie er sein Autogramm auf ein Trikot von Manchester United setzte (siehe Bericht unten). Nun verdichten sich die Anzeichen, dass 19-Jährige in England nicht nur Trikots unterschreiben wird, sondern bald vielleicht auch einen langjährigen Vertrag.

Laut einem Bericht der norwegischen Tageszeitung ‚Stavanger Aftenblad‘ befindet sich Haaland auf dem Weg nach Manchester, um Verhandlungen über einen Transfer von RB Salzburg zu Manchester United zu forcieren.

RB Leipzig und Borussia Dortmund wurde ebenfalls großes Interesse an den Diensten des Stürmers nachgesagt, Haaland soll sich mit beiden Vereinen auch zu Gesprächen getroffen haben - nun scheinen die beiden deutschen Klubs jedoch leer auszugehen.

Vorteil für United dürfte natürlich auch Coach Ole Gunnar Solskjaer sein, der ebenfalls aus Norwegen kommt und seine Überzeugungskünste wohl in der Muttersprache verbalisieren konnte. Vergangenen Freitag sollen sich die beiden Parteien bereits zu ersten Gesprächen getroffen haben. Für einen Wechsel nach Manchester spricht zudem, dass Solskjaer Haaland bereits 2017 aus Bryne zu FK Molde geholt hatte. Anschließend wechselte Haaland nach Österreich. Haalands Vater Alf-Inge spielte früher übrigens für Manchester City.

Ist der Haaland-Transfer fix? Norweger unterschreibt auf Trikot von interessiertem Top-Klub

Salzburg - Erling Braut Haaland ist wohl im Moment eins der begehrtesten Talente in Europa. Um den Stürmer von Red Bull Salzburg streiten sich etliche Top-Klubs. Der 19-jährige Norweger brilliert mit einer unglaublichen Quote. In 22 Spielen für die Österreicher traf er 28 mal und bereitete sieben Treffer vor. Acht seiner Tore konnte er sogar in der Champions League erzielen.

Trotz seiner Tore erreichten die Salzburger nicht das Achtelfinale der Königsklasse, dürfen aber in der Europa League überwintern. Dort treffen sie in der Zwischenrunde auf Eintracht Frankfurt. Ob Haaland, der gerade mit 19 Jahren und knapp fünf Monaten zum jüngsten Fußballer des Jahres in Österreich gewählt worden ist, dann noch in der Mozartstadt spielt ist fraglich.

Erling Haaland unterschreibt auf Manchester-Trikot

Die besten Karten auf eine Verpflichtung haben wohl im Moment die Bundesligaklubs RB Leipzig und Borussia Dortmund. Aber auch Manchester United streckt seine Fühler nach ihm aus. Ist die Entscheidung schon gefallen? Auf Haalands Instagram Profil postete er eine Story, bei der man sieht, wie er auf einem Trikot von Manchester United unterschreibt.

+ Haaland unterzeichnet auf einem Manchester United Trikot. © Screenshot Instagram @erling.haaland

Wer denkt, dass der Transfer damit fix ist, irrt leider. Der Norweger hat sich einen Spaß erlaubt, denn es folgen weitere Storys, auf denen er auch auf anderen Trikots unterschreibt. Unter den Trikots sind unter anderem auch RB Leipzig, SSC Neapel und Leeds United. Bei Leeds hatte sein Vater gespielt. Es ist also alles noch offen.

Haaland: Bundesliga oder Premier League, wo führt sein Weg hin?

Haalands Landsmann und Trainer von United, Ole Gunnar Solskjær, reiste schon nach Salzburg, um sich um Haaland zu bemühen. Laut den Salzburger Nachrichten, war das aber offenbar umsonst. Dem Bericht nach hat aktuell RB Leipzig die besten Karten im Haaland-Poker. Der BVB ist aber nicht aus dem Rennen. In Salzburg versucht man zwar mit allen Mitteln einen Wechsel im Winter zu verhindern, aber auch Sportdirektor Christoph Freund ist klar: „Es sind riesige Vereine, die sich für ihn interessieren. Das kann man nicht wegwischen.“

Haaland mit üppiger Gehaltsforderung: Zu Teuer für Leipzig?

Wer am Ende den Zuschlag bekommt, hängt auch vom Geld ab. Haaland hat wohl hohe Ansprüche an sein Gehalt. Wie die Bild erfuhr, will der Shooting-Star, der von Star-Berater Mino Raiola vertreten wird, sein Jahres-Einkommen auf acht Millionen Euro steigern. Im Moment verdient er eine Million pro Jahr.

Vor allem für RB Leipzig könnte das ein Problem werden. Derzeitiger Topverdiener ist Timo Werner mit einem Salär von sieben Millionen Euro. Die roten Bullen bieten Haaland nur ein Gehalt von fünf Millionen an. Die Klubs aus Dortmund und Manchester würden sich das Wunsch-Gehalt des Norwegers allerdings wohl leisten. Damit haben sie einen klaren Vorteil gegenüber Leipzig.

