Schnellcheck zum Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich: Erste Konturen auf dem weißen Blatt

Von: Maximilian Bülau

Trainertrio für einen Abend? (von links) Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner. © Imago/Kolvenbach

Es war der 24. Juni 2004, als Rudi Völler seinen Rücktritt als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verkündete. Es war der 12. September 2023, als der mittlerweile 63-Jährige auf die Bank zurückkehrte.

Für ein Testspiel gegen Frankreich. In der großen Not half er aus. Eine Ausnahme, sagt er. Ob wir ihn gern für länger zurückhaben wollen? Der Schnellcheck weiß es.

Spiel eins nach Hansi Flick: Wie viel veränderte Völler zusammen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner?

Das Trio beantwortete jedenfalls die Frage, ob Flicks Idee fortsetzen oder mit einem weißen Blatt Papier beginnen, eindeutig: Sie wählten das weiße Blatt Papier. Das sah im Vergleich zu Flicks Schicksalsspiel gegen Japan dann erst einmal gar nicht so groß anders aus: Von der Grundordnung her ein 4-2-3-1, Wechsel gab es drei. Jonathan Tah, Benjamin Henrichs und Thomas Müller rückten in die Startelf, Joshua Kimmich, Kai Havertz und Nico Schlotterbeck waren nicht mehr dabei.

Völler bezeichnete Frankreich im Vorfeld als beste Mannschaft Europas. Wurden die Franzosen diesem Ruf auch gerecht?

Einer der besten Europas war nicht mit von der Partie. Kylian Mbappé saß über 90 Minuten nur auf der Bank. Was das Team von Didier Deschamps, der in den 1990ern zusammen mit Völler bei Olympique Marseille spielte und mit ihm Champions-League-Sieger wurde, zeigte, war sicher nicht das Beste, was Europa zu bieten hat. Was aber auch an einem beherzten deutschen Auftritt lag. Da war Tempo drin, Härte, viel mehr Überzeugung als zuletzt. Was sich auch auf die 60 000 Zuschauer im Dortmunder Stadion übertrug, die schon Mitte der ersten Hälfte die La-Ola-Welle über die Tribüne schwappen ließen. Einziger Wermutstropfen bis dahin: Kapitän Ilkay Gündogan musste nach 25 Minuten angeschlagen raus.

Schwappten denn auch die deutschen Angriffe Richtung Tor?

Zum Ende des ersten Durchgangs wurden die Franzosen immer besser, gefährlicher. Nach einem Freistoß von Antoine Griezmann kam Aurelien Tchouameni gefährlich zum Kopfball (38.). Vorher hatten die Deutschen Glück, dass es nach einem körperbetonten Einsatz von Antonio Rüdiger im Strafraum gegen Randal Kolo Muani keinen Elfmeter gab (20.). Aber vor allem die erste Viertelstunde gehörte „Team Völler“. Und es führte bereits nach vier Minuten. Serge Gnabry hatte Henrichs gesehen, der scharf zurücklegte. Müller bekam den Ball auf den Rumpf, stoppte ihn dennoch und zog sofort ab – 1:0. Fünf Minuten später nahm es Gnabry allein mit Frankreichs Abwehr auf und schloss auf die lange Ecke ab. Knapp vorbei.

Schaffte es Völler denn auch, dem deutschen Team mehr Konstanz zu verleihen?

Eine bessere Halbzeit? Die hatte es auch unter Flick häufiger gegeben. Es waren nun einfache Mittel, die das deutsche Spiel so viel stabiler machten. Die Mannschaft verteidigte tiefer, nicht immer an der Mittellinie. Und: Oh Wunder, Frankreich bekam nicht ansatzweise so viele Chancen wie Japan am Samstag. Die Deutschen kamen dagegen zu Kontern über ihre schnellen Außen. So traf dann auch Leroy Sané zum 2:0 (87.). Havertz bediente ihn klasse, nachdem Tah den Ball gewonnen hatte. Nur Sekunden später verursachte Sané einen Elfer, den Griezmann zum 2:1-Endstand verwandelte (89.).

Wie war die Übertragung in der ARD?

Rudi Völler als Teamchef? Da erwartet der Zuschauer ja ganz selbstverständlich Gerhard Delling und Günter Netzer als Moderatoren-Experten-Duo. Die sind mit Völler leider nicht zurückgekehrt. Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger waren auch nicht so schlecht. Und vielleicht braucht es Delling und Netzer auch nicht mehr, weil die Zeit des Rumpelfußballs wirklich vorbei ist. Aber vielleicht braucht es ja doch noch einen Völler. Auf dem weißen Blatt des Trainertrios sind zumindest erste Konturen zu sehen. (Maximilian Bülau)