Jonker beim VfL entlassen - Medien: Nachfolger steht fest

Nach vier Spieltagen hat es in der Fußball-Bundesliga die erste Trainer-Entlassung gegeben. Der Nachfolger von Andries Jonker steht laut übereinstimmenden Medienberichten bereits fest.

Der VfL Wolfsburg hat sich nach nur vier Spieltagen von Cheftrainer Andries Jonker getrennt, ebenso wurden die Assistenztrainer Uwe Speidel und Fredrik Ljungberg sowie Spielanalytiker Jan van Loon beurlaubt. Das bestätigte der Verein am Montagvormittag. Der neue Cheftrainer soll bereits das Abschlusstraining am heutigen Montagnachmittag leiten.

Olaf Rebbe befindet sich aktuell in finalen Verhandlungen mit dem Nachfolger. „Wir haben in dieser Woche zwei schwierige Spiele vor der Brust und somit keine Zeit zu verlieren, wollten aber auch keine Interimslösung anstreben, sondern sofort den neuen Cheftrainer installieren“, so Wolfsburgs Sportdirektor. Vom kicker wurden zuletzt Lucein Favre, Thomas Tuchel, Markus Weinzierl und Martin Schmidt als mögliche Nachfolger gehandelt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Jonkers Nachfolger allerdings ein anderer: Rene Weiler, ehemals Trainer des 1.FC Nürnberg und vergangene Woche noch damit dem RSC Anderlecht in München angetreten, soll neuer VfL-Trainer werden. Er wurde gerade erst heute, am Montag, beim belgischen Meister entlassen.

Jonkers Entlassung rechtfertigte man in der VW-Stadt folgendermaßen: „Ausschlaggebend für uns, diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt zu vollziehen, waren nicht allein die jüngsten Eindrücke des Stuttgart-Spiels“, erklärte Wolfgang Hotze, Sprecher der Geschäftsführung, „sondern auch die in den zurückliegenden Wochen wahrnehmbare Stagnation in der Entwicklung unserer erst im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft.“

Wolfsburg liegt nach den ersten vier Spieltagen mit vier Zählern nur auf Rang 14. Jonker hatte die Wölfe im Februar übernommen und den Ex-Meister in der Relegation vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit bewahrt. Nach nur vier Punkten aus den ersten vier Spielen und vor allem ernüchternden Auftritten war der 54-Jährige zuletzt stark unter Druck geraten.

