Es bleibt unruhig bei den Bayern: Jetzt stänkert Ribéry

Als Profifußballer mit 35 Jahren könnte man meinen, ein Spiel Pause ist gar nicht so verkehrt. Die alten Knochen schonen. Nicht so bei Bayern-Spieler Franck Ribéry.

Heißt man Franck Ribéry, spielt beim FC Bayern München und hat ohnehin immer wieder muskuläre Verletzungen, dann könnte so ein Päuschen sogar richtig sinnvoll sein. Zumal, wenn es nur um eine von 34 Partien in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg geht.

Außer man ist Franck Ribéry selbst. Der stänkerte erst, nun fällt er für das Champions-League-Spiel heute Abend in Athen (18.55 Uhr/Sky) aus.

Dass zwischen der wortlosen Abfahrt aus dem Stadion am Samstag und der Verletzung im Training am Sonntag (Wirbelblockade) ein Zusammenhang besteht, ist natürlich nur Spekulation. Und dass der Franzose gern mal beleidigt ist, wenn er nicht spielen darf, ist auch nichts Neues.

In der momentanen Situation ist ein weiterer Unruheherd aber nicht gerade hilfreich. Da hilft auch der 3:1-Erfolg in Wolfsburg nicht. Ribéry scheint das nicht zu erkennen. Ebenso wenig, wie die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß die Tragweite ihrerPressekonferenz am Freitag erkannt haben.

Die wirkt auch Tage später noch nach. Mittlerweile haben sich wieder einmal fast alle dazu geäußert: sogenannte Experten, Ex-Spieler, Juan Bernat und erneut Rummenigge. Die folgende Reihenfolge ist nicht chronologisch, aber sinnvoll zum Verständnis.

Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der Münchner, tadelte und lobte. Er tadelte seinen Kumpel Uli Hoeneß für die Wortwahl, Bernat habe im Champions-League-Viertelfinale gegen Sevilla einen Scheißdreck gespielt und sei deswegen verkauft worden. „Der Uli weiß, dass er zumindest mit dem einen Wort nicht sehr glücklich gelegen ist“, sagte der 63-Jährige. Dann lobte er den Spanier.

Der hatte auf die Anfeindungen seines ehemaligen Präsidenten ganz ruhig reagiert. Er habe davon gehört, aber nichts dazu zu sagen, erklärte der Außenverteidiger, der jetzt in Paris unter Vertrag steht. Ihm sei schon als Kind beigebracht worden, dankbar zu sein. „Ich werde den Bayern und den Fans immer dankbar sein für die vier Jahre, die ich dort verbringen durfte. Ich wünsche den Bayern alles Gute, viel Glück. Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit dort“, sagte Bernat.

Das nennt man dann wohl souveräner Umgang. Einer, der vor allem Hoeneß fehlt. Und eine Bayern-Legende regte sich darüber ordentlich auf: Paul Breitner. Der sagte gestern, er verstehe nicht, was dort passiert. Rummenigge sei vorbereitet in die Pressekonferenz gegangen, bringe das Grundgesetz vor – und Hoeneß trete dieses dann zehn Minuten später. Dem Präsidenten fehle der Respekt. Den müsse er eigentlich vorleben. Genauso wie Achtung vor den Menschen, Höflichkeit und Fairness, sagte Breitner.

Und der 67-Jährige fügte noch an: „Es geht bei ihm immer um die Familie. Die FC-Bayern-Familie. Und dann müssen die Kinder heute sagen: Für den Papa, für den müssen wir uns jetzt mal gewaltig schämen.“ Eines dieser „Kinder“ ist ja auch Franck Ribéry. Und irgendwie wundert man sich überhaupt nicht mehr, wie der auf 90 Minuten Bank reagiert. Nicht bei diesen Vorbildern. Von Ruhe ist München noch weit entfernt.