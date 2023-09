Es war kein Plan zu erkennen: Gründe für Flicks Scheitern

Von: Maximilian Bülau

Bei seinem letzten Auftritt als Bundestrainer: Hansi Flick am Sonntag beim öffentlichen Training.

Einst gefeierter Assistent bei der Nationalmannschaft, dann Triple-Trainer der Bayern – was Hansi Flick angefasst hat, wurde häufig zu Gold.

Doch von Gold war er als Chefcoach des DFB-Teams sportlich zuletzt so weit entfernt wie Malta von der Teilnahme an der EM 2024. Der 58-Jährige wurde einen Tag nach dem 1:4-Debakel im Test gegen Japan entlassen. Gründe dafür gibt es reichlich – nicht für alle war allein Flick verantwortlich. Eine Analyse der Ursachen für die erste Trainerentlassung überhaupt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Das Auftreten

Es war nicht das erste Mal, dass Flick enorm unbeholfen wirkte. Fast ein bisschen hilflos. Bereits beim Vorrunden-Aus der WM in Katar hatte der Zuschauer während der Gespräche des Bundestrainers mit den Medien das Gefühl, dass sich Flick bei kritischen Fragen nur mit Phrasen zu helfen wusste. Diese wiederholte er wieder und wieder, bis Moderatoren aufgaben. Nach dem Motto: „Was soll ich machen? Ich habe es versucht, aber da kommt nichts mehr.“

Ähnlich war es nun nach der Partie des deutschen Teams gegen Japan. Auf die noch nicht einmal so strengen Fragen von RTL-Moderator Florian König wusste Flick nichts zu erwidern. Und verzettelte sich in Worthülsen. Man wolle sich wieder bestmöglich auf die nächste Partie vorbereiten. Japan sei ein starker Gegner, beherrsche die Basics. Er selbst würde einen guten Job machen.

Sicher, solche Interviews sind nicht entscheidend für eine Entlassung. Doch Flick schadete seinem Image mit diesem Auftreten, mit diesen grotesken Einschätzungen. Fraglich ist, ob der 58-Jährige schon zu diesem Zeitpunkt von seinem Rausschmiss geahnt hat, was seine zerstreute Art erklären würde.

Die Führung

Es wäre überhaupt kein Wunder, wenn ein aktueller Nationalspieler verwirrt wäre von dem, was der ehemalige Bundestrainer so von sich gab. Damit ist dann nicht einmal gemeint, dass er in einem Interview der FAZ diktierte, Spieler nicht öffentlich zu kritisieren, um im nächsten Satz zu erklären, Niklas Süle müsse an seiner Form arbeiten. Der 28 Jahre alte Verteidiger hatte da keine schlechte Saison hinter sich, wurde im Juni aber dennoch von Flick nicht nominiert.

Ähnliches hat nun Leon Goretzka erlebt, der einen starken Saisonstart hingelegt hat, nun aber vom Bundestrainer übergangen wurde. Personelle Entscheidungen waren häufig nicht nachvollziehbar. Das bezieht sich auf einzelne Spieler, die er mal außen vor ließ, beim nächsten Lehrgang dann wieder nominierte. Eine Hierarchie konnte so nicht entstehen, weil sich kaum einer als feste Größe fühlen konnte.

Das bezieht sich aber auch auf Flicks Aufstellungen. In fast keinem Spiel sah die Abwehrreihe aus wie in dem zuvor. Warf man Flicks Vorgänger Joachim Löw zeitweise vor, zu lange an einzelnen Fußballern festzuhalten, war Flick selbst dann viel zu wankelmütig. In der Experimentierphase bis Mitte des Jahres, die er großspurig ausgerufen hatte, testete er viel – und kaum etwas davon funktionierte wirklich.

Nun sollte eigentlich die Phase des Einspielens auf die Heim-EM beginnen. Doch was machte Flick? Erst ernannte er kurzfristig einen neuen Kapitän, um dann mit Nico Schlotterbeck als Links- und Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger sowie Emre Can als alleinigen Sechser viel Neues zu probieren. Hinzu kommt: Das Experiment mit einem Mittelstürmer, der nicht immer weltklasse sein muss (Niclas Füllkrug), hatte eigentlich funktioniert. Und dennoch ist Flick wieder davon abgewichen. Zwar war Füllkrug dieses Mal verletzt, aber es hätte Alternativen wie Kevin Behrens von Union Berlin gegeben. All das hat den Bundestrainer nicht gestärkt, war doch kein klarer Plan zu erkennen.

Der Verband

Flick war in seiner Planlosigkeit allerdings nicht allein. Auch der DFB hatte seinen Anteil daran, dass kaum mal Ruhe einkehrte. Das Kommunikationsdesaster um die Regenbogenbinde bei der WM, das Führungstheater, zuletzt die Doku auf Amazon. Alles wirkte extrem unbeholfen, amateurhaft. Dazu passte am späten Sonntagnachmittag die Verkündung von Flicks Entlassung – nur wenige Minuten vor dem Ende des Basketball-WM-Finals. Selbst da traten die Entscheider noch mal ins Fettnäpfchen. (Maximilian Bülau)