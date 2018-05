Euro 2020: Diese Spiele finden in München statt

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter - hier bei der Vergabe Fußball-EM 2020 in Genf - darf sich auf vier EM-Spiele in seiner Stadt freuen

Nun ist es offiziell: Bei der EURO 2020, der erstmals in mehrere Ländern ausgetragen wird, werden vier Partien in München ausgetragen.

München - Jetzt steht fest, welche EM-Spiele die deutschen Fans 2020 zu sehen bekommen werden. Während das Eröffnungsspiel am 12. Juni 2020 in Rom und das Finale der Europameisterschaft am 12. Juli im Londoner Wembley-Stadion stattfindet, gibt es in München insgesamt vier Partien zu sehen.

Neben drei Vorrundenspielen können sich die deutschen Fans auf ein Viertelfinale freuen. Die drei Partien in der Vorrunde werden in der Allianz Arena am 16., 21. und 26. Juni ausgetragen. Das Viertelfinale findet 3. Juli statt. Das geht aus dem nun veröffentlichten offiziellen Spielplan für das Turnier hervor.

München ist die einzige deutsche Stadt, in der EM-Spiele stattfinden werden. Neben London, Rom und München werden auch Spiele in Baku, Kopenhagen, St. Petersburg und Dublin ausgetragen.

Die beiden Halbfinals (7. und 8. Juli) und das Finale werden jeweils in London stattfinden.

Die Auslosung der EM 2020 ist für den 19. Dezember 2019 geplant.

