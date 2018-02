Europa-League-Auslosung im Live-Ticker: Gegner von Leipzig und Dortmund stehen

Das Sechzehntelfinale der Europa League ist um. Nun wird das Achtelfinale ausgelost. Auf wen treffen Borussia Dortmund und RB Leipzig? Die Antwort gibt‘s im Live-Ticker.

Am Freitag (23. Februar) wird das Achtelfinale der Europa-League-Saison 2017/2018 ausgelost.

Um 13 Uhr beginnt die Auslosung in Nyon.

Zwei deutsche Klubs sind noch im Wettbewerb: Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Zwei deutsche Klubs sind noch im Wettbewerb: Borussia Dortmund und RB Leipzig.

13:25 Uhr: Damit verabschieden wir uns aus dem Live-Ticker und wünschen noch einen schönen Tag.

13:23 Uhr: Das Viertelfinale findet übrigens am 5. und 12. April statt. Das Halbfinale wird dann am 26. April und 3. Mai ausgetragen. Und das Finale steigt - wie schon erwähnt - am 16. Mai.

13:21 Uhr: Die Dortmunder haben mit Salzburg sicherlich das leichtere Los. Allerdings sind deutsch-österreichische Duelle immer besonders brisant. RB Leipzig hat mit Zenit St. Petersburg einen schweren Gegner erwischt. Nicht weil die Russen auch Fußball spielen können, sondern weil Auswärtsspiele in Petersburg eine unangenehme Aufgabe sind.

13:18 Uhr: Die Partien in der Übersicht:

Lazio Rom - Dynamo Kiew

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg

- Zenit St. Petersburg Atletico Madrid - Lokomotive Moskau

Olympique Marseille - Athletic Bilbao

ZSKA Moskau - Olympique Lyon

Sporting Lissabon - Viktoria Pilsen

Borussia Dortmund - FC Salzburg

- FC Salzburg AC Mailand - FC Arsenal Die Achtelfinal-Spiele finden am 8. und 15. März 2018 statt. Die Achtelfinal-Spiele finden am 8. und 15. März 2018 statt.

13:17 Uhr: Die Auslosung ist vorbei. Das sind interessante Partien. AC Milan gegen FC Arsenal ist wohl das traditionsreichste Spiel. Die Deutschen müssen gegen Salzburg und Zenit St. Petersburg ran.

13:16 Uhr: AC Mailand gegen FC Arsenal. Das klingt nach Champions League.

13:15 Uhr: Die Dortmunder treffen auf Salzburg. Borussia Dortmund gegen FC Salzburg.

13:15 Uhr: Borussia Dortmund nun.....

13:15 Uhr: Sporting Lissabon muss gegen Viktoria Pilsen ran.

13:14 Uhr: Olympique Marseille spielt gegen Athletic Bilbao.

13:14 Uhr: ZSKA Moskau trifft auf Olympique Lyon

13:13 Uhr: Atletico Madrid gegen Lokomotive Moskau.

13:12 Uhr: Der Gegner ist Zenit St. Petersburg.RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg.

13:12 Uhr: RB Leipzig wird gezogen.

13:11 Uhr: Lazio Rom - Dynamo Kiew ist das erste Spiel.

13:10 Uhr: Leipzig gegen Dortmund ist möglich. Aufgrund der politischen Situation darf bloß nicht ein ukrainisches Team gegen ein russisches spielen. Dynamo Kiew hätte sonst auf drei Russen treffen können.

13:08 Uhr: Abidal erklärt auch gerade, dass niemand zu unterschätzen ist. Kleine Klubs können große jederzeit schlagen.

13:07 Uhr: Nun stößt auch Eric Abidal dazu. Er ist der Botschafter des Finalortes. Der Ex-Fußballer feierte seine erfolgreichste Zeit beim FC Barcelona.

13:07 Uhr: Das Finale findet übrigens am 16. Mai statt.

13:06 Uhr: Giorgio Marchetti erklärt nun vor den Kugel stehend die Formalien für die Auslosung.

13:05 Uhr: Im Heimstadion ein Finale gewinnen. Bestimmt ein Traum von Olympique Lyon.

13:04 Uhr: Das Finale findet übrigens in Lyon statt. Die Auslosung in Nyon. Also nicht verwechseln. Der Finalort ist eine Stadt in Frankreich. Nyon eine Stadt in der Schweiz.

13:03 Uhr: Nun werden die verbleibenden Teams in Form einer Video-Compilation vorgestellt.

13:02 Uhr: Es geht natürlich auch um das Spiel in Bilbao. Dort duellierten sich Fans von Athletic Bilbao und Spartak Moskau. Dabei kam ein Polizist ums Leben.

13:00 Uhr: Jetzt geht es nach Nyon. Der übliche Vorspann findet dort statt. Pietro Pinto führt durchs Programm.

12:53 Uhr: Mit wem kann man noch rechnen? Lazio Rom, Sporting Lissabon, Olympique Lyon und Olympique Marseille sollten auch nicht unterschätzt werden.

12:49 Uhr: Wer sind die Favoriten? Atletico Madrid, Arsenal London und AC Milan sind nicht nur große Namen, sondern auch bestimmt mit dem Ziel Halbfinale in den Wettbewerb gestartet. Borussia Dortmund und RB Leipzig haben sich durch ihre schwachen Rückspiele eher aus dem Favoritenkreis entfernt.

12:45 Uhr: Bald geht es los mit der Auslosung. Wen bekommt Dortmund, wen Leipzig?

Die Achtelfinal-Spiele finden am 8. und 15. März 2018 statt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung des Achtelfinals der Europa League. Auf wen treffen Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Runde der letzten 16 Mannschaften? Die Antwort gibt es um 13 Uhr.

Europa League 2017/2018: Achtelfinal-Auslosung in Nyon

Nyon - Nun trennt sich die Spreu vom Weizen - wie es so schön heißt. Die Champions-League-Dritten sind nun in der Europa League angekommen und haben sich auch größtenteils für die nächste Runde qualifiziert. Wie hoch das Niveau aber in der „2. Liga“ Europas ist, sieht man an den Teams, die noch dabei sind. Um 13 Uhr beginnt die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen der diesjährigen Europa-League-Saison.

Beispielsweise hat sich Atlético Madrid in diesem Jahr in der Gruppenphase der Königsklasse nicht durchsetzen können. Derweil waren die Spanier in den vergangenen Jahren ein Dauergast im Viertelfinale. Im Sechzehntelfinale konnte der FC Kopenhagen nicht viel dagegensetzen. Das Team von Diego Simeone wird wohl ein ernstzunehmender Gegner sein und durchaus als Favorit auf den Titel zählen.

Gespannt dürfen auch die deutschen Fans sein. Wie weit kommen RB Leipzig und Borussia Dortmund? Die Doppelbelastung müsste für die Bundesliga-Teams zu stemmen sein, auch wenn die Ziele im nationalen Wettbewerb hart umgekämpft sind. Was lassen sich Ralph Hasenhüttl und Peter Stöger einfallen?

Die Auslosung des Europa-League-Achtelfinals beginnt am Freitag (23. Februar) um 13 Uhr.

