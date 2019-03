EL-Auslosung im Live-Ticker: Auf wen trifft Eintracht Frankfurt im Viertelfinale? 

In Nyon werden heute die Viertelfinal-Paarungen der Europa League ausgelost. Wir begleiten die Ziehung im Live-Ticker.

Am heutigen Freitag findet die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen in der Europa League statt.

Gezogen wird ab 13 Uhr in der Uefa-Zentrale in Nyon.

Eintracht Frankfurt befindet sich als einzig verbliebener deutscher Vertreter im Lostopf der Europa League.

+++ Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Auslosung des Viertelfinales der Europa League. Am heutigen Freitag geht es in Nyon (Schweiz) um 13 Uhr los. Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie garantiert nichts!

Europa-League-Auslosung: Diese Teams stehen im Viertelfinale

Eintracht Frankfurt Benfica Lissabon Slavia Prag FC Arsenal FC Villarreal FC Chelsea SSC Neapel FC Valencia

Die Eintracht hat es geschafft! In einem wahren Offensiv-Spektakel im San Siro konnten die Hessen am Donnerstag Inter Mailand mit 1:0 niederringen und sich sensationell für das Viertelfinale qualifizieren. Doch damit nicht genug: Durch das Weiterkommen ist die Eintracht der letzte verbliebene deutsche Vertreter im Europapokal. Zudem stehen die Hessen damit erstmals seit 24 Jahren wieder in der Runde der letzten Acht.

Wie weit das Abenteuer Europa League noch geht, wird sich im Viertelfinale zeigen. Neben der Eintracht tummeln sich jedoch auch noch echte Schwergewichte wie der FC Chelsea, der FC Arsenal, der SSC Neapel oder der FC Valencia in den Lostöpfen.

Um 13 Uhr findet am Freitag die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen im schweizerischen Nyon statt.

