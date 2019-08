Europa-League-Auslosung im Live-Ticker: Wen bekommen Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt in der Gruppenphase?

Die Gruppenphase der Europa League wird am Freitag in Monaco ausgelost.

Wer werden die Gruppengegner von Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt in der Europa League? Die Auslosung im Live-Ticker.

Am Freitag, 30. August 2019, wird die Europa-League-Gruppenphase ausgelost.

Die Ziehung in Monaco startet um ca. 13 Uhr.

Statt 32 gehen in der Saison 2019/2020 48 Mannschaften ins Rennen.

Aus der Bundesliga sind Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt dabei.

12.58 Uhr: In der diesjährigen Europa-League-Saison sind einige europäische Spitzenklubs dabei, unter anderem der FC Arsenal, Manchester United, die AS Rom und der FC Porto. Fußball-Fans dürfen sich auf packende Begegnungen freuen.

12.45 Uhr: In wenigen Minuten startet die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase. Mit Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt warten drei deutsche Klubs auf ihre Vorrunden-Gegner. Bis aber es so weit ist, können Sie auch nachlesen, was Uli Hoeneß zu seinem Rückzug als Bayern-Präsident zu sagen hat.

Europa League: Auslosung der Gruppenphase - Eintracht Frankfurt hat sich qualifiziert

Update vom 30. August 2019, 9.50 Uhr: Nach dem Sieg im Playoff-Spiel am Donnerstagabend hofft Eintracht Frankfurt auf eine erfolgreiche Gruppenphase. Dort werden es die Hessen sowie die anderen beiden deutschen Vertreter VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach vermutlich mit machbaren Gegnern zu tun bekommen. Bei der Auslosung am Freitag um 13 Uhr ist der VfL Wolfsburg in Lostopf 1 gesetzt, Gladbach und Frankfurt sind im zweiten Lostopf.

Eintracht Frankfurt hatte am Donnerstagabend in der heimischen Commerzbank-Arena mit 3:0 gegen den französischen Vertreter Racing Straßburg gewonnen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Auslosung der Europa-League-Gruppenphase 2019/20. Am Freitagmittag ab 13 Uhr werden die 48 Teams auf zwölf Vierer-Gruppen aufgeteilt. Wir sind live für Sie dabei.

Europa-League-Auslosung im Live-Ticker: Wen bekommen Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt?

Erstmeldung vom 29. August 2019:

Monaco - Am Freitag ist es so weit. Nach der letzten Play-off-Runde am Donnerstagabend wird in Monaco die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Im Gegensatz zur Champions League, die bereits am Donnerstag ausgelost wurde, gehen in der Europa League 48 anstatt 32 Teams an den Start. Diese werden in zwölf Gruppen á vier Teams aufgeteilt.

Aus deutscher Sicht sind Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg dabei, die sich durch Platz fünf und sechs in der Bundesliga direkt qualifizierten.

Eintracht Frankfurt dagegen, das in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale vordrang, musste sich seinen Startplatz über den sogenannten Pokalsieger- und Verfolgerweg erkämpfen. In den ersten beiden Runden setzten sich die Hessen gegen Flora Tallinn (Estland) und den FC Vaduz (Liechtenstein) durch. Zum Abschluss ging es gegen den französischen Vertreter Racing Straßburg.

Im Hinspiel unterlag die Elf von Trainer Adi Hütter 0:1 und musste diese Hypothek im Rückspiel zuhause aufholen. Dies gelang der Eintracht, wie Sie im Live-Ticker von fr.de* nachlesen können.

Auslosung der Europa-League-Gruppenphase: Auf wen treffen die deutschen Klubs?

Der VfL Wolfsburg ist dank seines guten UEFA-Koeffizienten, der die Leistung in den europäischen Wettbewerben der letzten Jahre widerspiegelt, in Topf 1 gesetzt. Damit gehen die Wölfe Hochkarätern wie Sevilla, Arsenal oder Manchester United aus dem Weg. Dagegen könnten der FK Krasnodar, die Young Boys aus Bern oder APOEL Nikosia mit Trainer Thomas Doll mögliche Gegner des VfL werden.

Die Borussia aus Mönchengladbach ist im zweiten Lostopf gelandet und wird damit auf jeden Fall ein Top-Team zugelost bekommen. In welchen Topf die Frankfurter Eintracht kommt, sollte sie sich erneut qualifizieren, steht noch nicht fest. Je nach den Ergebnissen am Donnerstagabend kommen die Hessen in Lostopf 2, 3 oder 4.

Auslosung der Europa-League-Gruppenphase: Die Lostöpfe

Topf 1:

Team Land UEFA-Koeffizient FC Sevilla Spanien 104.000 FC Arsenal England 101.000 FC Porto Portugal 93.000 AS Rom Italien 81.000 Manchester United England 78.000 Dynamo Kiew Ukraine 65.000 Beşiktaş Istanbul Türkei 62.000 FC Basel Schweiz 54.500 Sporting Lissabon Portugal 50.000 ZSKA Moskau Russland 48.000 VfL Wolfsburg Deutschland 40.000 Lazio Rom Italien 37.000

Topf 2:

Team Land UEFA-Koeffizient PSV Eindhoven Niederlande 37.000 FK Krasnodar Russland 34.500 Celtic Glasgow Schottland 31.000 FC Kopenhagen Dänemark 31.000 Sporting Braga Portugal 31.000 KAA Gent Belgien 29.500 Borussia Mönchengladbach Deutschland 29.000 BSC Young Boys Schweiz 27.500 FK Astana Kasachstan 27.500 Ludogorez Rasgrad Bulgarien 27.000 APOEL Nikosia Zypern 25.500 Eintracht Frankfurt Deutschland 24.000

Topf 3:

Team Land UEFA-Koeffizient AS-Saint Étienne Frankreich 23.000 Qarabağ Ağdam Aserbaidschan 22.000 Feyenoord Rotterdam Niederlande 22.000 FC Getafe Spanien 20.713 Espanyol Barcelona Spanien 20.713 Malmö FF Schweden 20.000 Partizan Belgrad Serbien 18.000 Standard Lüttich Belgien 17.500 Wolverhampton Wanderers England 17.092 Stade Rennes Frankreich 11.699 Rosenborg Trondheim Norwegen 11.500 Istanbul Başakşehir FK Türkei 10.500

Topf 4:

Team Land UEFA-Koeffizient AZ Alkmaar Niederlande 9.980 Vitória Guimarães Portugal 9.646 Trapzonspor Türkei 8.000 PFK Olexandrija Ukraine 7.780 F91 Düdelingen Luxemburg 6.250 Wolfsberger AC Österreich 6.250 LASK Österreich 6.250 Slovan Bratislava Slowakei 6.000 FC Lugano Schweiz 6.000 Ferencváros Budapest Ungarn 3.500 CFR Cluj Rumänien 3.350

