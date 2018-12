Auslosung der Europa League: So reagieren Bayer und die Eintracht auf die nächsten Gegner

Die Spiele für die erste K.o.-Runde der Europa League stehen fest. Diese Gegner brachte die Auslosung für Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen.

Europa League 2018/2019: Sechzehntelfinale in der Übersicht

FC Viktoria Pilsen Dinamo Zagreb FC Brügge FC Salzburg Rapid Wien Inter Mailand Slavia Prag KRC Genk Kuban Krasnodar Bayer Leverkusen FC Zürich SSC Neapel Malmö FF FC Chelsea Schachtar Donezk Eintracht Frankfurt FC Celtic Glasgow FC Valencia Stade Rennais Real Betis Olympiacos Piräus Dynamo Kiew Lazio Rom FC Sevilla Fenerbahce Istanbul Zenit St. Petersburg Sporting Lissabon FC Villareal FC Bate Borisov FC Arsenal Galatasaray Istanbul Benfica Lissabon

Europa League: Auslosung der 2. Runde - Der Ticker zum Nachlesen

15.19 Uhr: Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): „Donezk ist ein schweres Los. Sie sind Meister in der Ukraine und eigentlich eine Champions League-Mannschaft. Es ist kein einfaches Los, aber wir müssen uns nicht verstecken und sind sportlich in der Lage, eine Runde weiterzukommen. Mit Young Boys Bern haben wir sie mal geschlagenen. Das ist mir noch in guter Erinnerung. Donezk spielt einen schnellen, technisch guten Fußball. Ich denke, unsere Chancen stehen 50:50. Dadurch, dass Schachtar zuvor zweimal gegen Hoffenheim gespielt hat, haben wir genügend Analysematerial und werden deshalb bestens vorbereitet sein.“

14.50 Uhr: Rudi Völler (Sport-Geschäftsführer Bayer Leverkusen): "FK Krasnodar ist ein gefährlicher Gegner. Sie sind in der Gruppenphase punktgleich mit dem FC Sevilla Zweiter geworden, das sagt eine Menge aus. Aber das Ziel ist ganz klar die nächste Runde."

13.29 Uhr: Damit ist die Auslosung der Europa League beendet. Für die beiden deutschen Mannschaften Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen gibt es schwere Gegner. Die Eintracht bekommt es mit Schachtar Donezk zu tun, für die Mannen von Heiko Herrlich geht es gegen Kuban Krasnodar. Zwei unangenehme Teams, mit denen auch zwei unangenehme Reisen verbunden sind.

13.27 Uhr: Bate Borisov bekommt es derweil mit dem FC Arsenal rund um Mesut Özil zu tun. Damit ist nun nur noch eine Partie übrig. Das bedeutet, Galatasaray Istanbul trifft auf Benfica Lissabon. Auch das ist eine schöne Partie.

13.26 Uhr: Fenerbahce Istanbul, für die es in der heimischen Liga derzeit gar nicht läuft, muss nach Russland reisen. Zenit St. Petersburg heißt der Gegner. Derweil trifft Sporting Lissabon auf den FC Villareal.

13.25 Uhr: Lazio Rom, ein weiteres sehr starkes Team, bekommt es mit dem FC Sevilla zu tun. Das ist ein echter Kracher.

Europa League: Auslosung für Beginn der K.o.-Phase - Frankfurt mit schwerem Los

13.24 Uhr: Olympiacos Piräus trifft auf Dynamo Kiew.

13.23 Uhr: Stade Rennais aus Frankreich bekommt es mit Real Betis zu tun. Eine interessante Paarung.

13.22 Uhr: Celtic aus Glasgow trifft auf den FC Valencia, die in der Liga derzeit nur auf Rang 14 liegen. Umso mehr könnten die Spanier den Fokus auf den europäischen Wettbewerb legen.

13.21 Uhr: Schachtar Donezk wird als nächstes Team gezogen und bekommt es mit Eintracht Frankfurt zu tun. Auch das Team von Adi Hütter hat damit also kein Losglück - eine schwierige Aufgabe.

13.20 Uhr: Malmö FF aus Schweden trifft auf den FC Chelsea. Das wird extrem schwierig für die Schweden.

13.19 Uhr: Auch für den FC Zürich wird es unangenehm. Die Schweizer bekommen es mit dem SSC Neapel um Star-Trainer Carlo Ancelotti zu tun.

Europa League: Auslosung des Sechzehntelfinals - Leverkusen bekommt unangenehme Aufgabe

13.17 Uhr: Kuban Krasnodar trifft aufBayer 04 Leverkusen. Das ist eine unangenehme Aufgabe für das Team von Heiko Herrlich.

13.16 Uhr: Slavia Prag bekommt es derweil mit Genk zu tun.

13.15 Uhr: Rapid Wien trifft auf den derzeitigen Dritten der Seria, Inter Mailand. Eine schwierige Aufgabe für die Österreicher.

13.14 Uhr: Der FC Brügge, der in der Champions League mit Borussia Dortmund in einer Gruppe gewesen war, trifft auf den FC Salzburg. Für die Europa League ist das eine gute Partie.

13.12 Uhr: Viktoria Pilsen trifft auf Dinamo Zagreb. Damit steht die erste Partie fest.

13.06 Uhr: Nun wird die erste Losfee vorgestellt. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Celia Sasic ist mit von der Partie. Außerdem wird der Ex-Nationalspieler Portugals, Ricardo Cavalho auf der Bühne stehen und die Lose ziehen.

13.05 Uhr: Auch hier ist wieder UEFA-Pressechef Pedro Pinto auf der Bühne um die Auslosung anzumoderieren.

13.03 Uhr: Auch in der Europa League werden zunächst einmal die teilnehmenden Teams mit kurzen Filmen vorgestellt. Erst danach kommt es zur eigentlichen Ziehung.

12.55 Uhr: In fünf Minuten geht es hier los, die Spannung steigt!

12.46 Uhr: Die deutschen Vertreter in der Europa League, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen, sind im Topf der gesetzten Teams. Dennoch könnten sich für die beiden Bundesliga-Teams unangenehme Gegner wie Galatasaray Istanbul, Lazio Rom oder Shakhtar Donezk ergeben.

Europa-League-Auslosung: Einfache und stärkere Gegner für deutsche Teams möglich

12.37 Uhr: Nachdem die Auslosung der Champions League bereits durchgeführt wurde und für den FC Schalke 04 und den FC Bayern München echte Hammer-Lose gezogen wurden - wohingegen Dortmund relatives Losglück hatte - steht nun die nächste Auslosung auf dem Programm. Ab 13 Uhr wird die Runde der letzten 32 in der Europa League gezogen.

11.58 Uhr: Für die deutschen Teams in der UEFA Europa League wird es dagegen erst in knapp einer Stunde spannend. Dann startet die Auslosung für die Sechzehntel-Finals. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen könnten sowohl auf vermeintlich leichte Gegner, wie BATE Borisov, als auch auf stärkere Gegner, wie Galatasaray Istanbul oder Sporting Lissabon treffen.

11.55 Uhr: In knapp fünf Minuten startet die Auslosung der Achtelfinals in der Champions League. Wir berichten im Live-Ticker aus Nyon.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung des Europa-League-Sechzehntelfinals. Ab 13 Uhr werden in Nyon die Duelle der EL-Zwischenrunde ermittelt. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

Europa League: Auslosung des Sechzehntelfinales im Überblick

Nyon - Auch in der Europa League kann der Gruppensieger schon nach der Gruppenphase attraktive Gegner erwischen. So muss zum Beispiel Eintracht Frankfurt schauen, ob ein Hochkaräter in der Runde der letzten 32 auf die Hessen wartet. Es besteht die Möglichkeit beispielsweise gegen einen No-Name wie BATE Borisov als auch gegen den erfahrenen Ex-Champions-League-Teilnehmer Shakthar Donetsk zu spielen.

Bayer 04 Leverkusen musste am letzten Spieltag noch zittern. Nach dem 5:1 gegen AEK Larnaka war klar, dass die Leverkusener als Gruppenerster in die nächste Runde gehen. Eine gute Ausgangsposition für die Werkself, die nun auch auf einen vermeintlich schwächeren Gegner treffen könnte.

RB Leipzig musste am letzten Spieltag gegen Rosenborg Trondheim gewinnen und gleichzeitig auf einen Salzburg-Erfolg gegen Celtic Glasgow hoffen. Am Ende kamen die Jungs von Ralf Rangnick nicht über ein 1:1 hinaus, obwohl Salzburg gegen Celtic triumphierte. International konnten die Leipziger also nicht an vergangene Saison anknüpfen und ist raus.

Bei der Auslosung gibt es zwei Töpfe. Es gibt die gesetzten Teams (Zwölf Gruppenerste und die vier besten Gruppendritten aus der Champions League) und die ungesetzten Teams (Zwölf Gruppenzweite sowie die vier restlichen Gruppendritten aus der Champions League).

Gesetzte werden gegen ungesetzte Teams ausgelost. Die gesetzten Mannschaften haben Heimrecht im Rückspiel. Kein Team kann gegen ein anderes Team aus dem gleichen Landesverband oder aus der vorhergegangen Gruppe treffen.

Europa League: Diese Teams haben die Gruppenphase überstanden

Gesetzte Teams Ungesetzte Teams FC Arsenal BATE Borisov Bayer 04 Leverkusen Celtic Glasgow Benfica Lissabon* FC Brügge* FC Chelsea Fenerbahce Istanbul Dinamo Zagreb Galatasaray Istanbul* Dynamo Kiew FK Krasnodar Eintracht Frankfurt Lazio Rom KRC Genk Malmö FF Inter Mailand* Olympiakos Piräus SSC Neapel* Rapid Wien Betis Sevilla Stade Rennes FC Salzburg Sporting Lissabon FC Sevilla Shakhtar Donezk* FC Valencia* Slavia Prag FC Villarreal Viktoria Pilsen* Zenit St. Petersburg FC Zürich

*Mannschaften aus der Champions League

Europa League 2018/2019: Alle Termine im Überblick

Runde Hinspiel Rückspiel Sechzehntelfinale 14. Februar 2019 21. Februar 2019 Achtelfinale 7. März 2019 14. März 2019 Viertelfinale 11. April 2019 18. April 2019 Halbfinale 2. Mai 2019 9. Mai 2019 Finale 29. Mai 2019 (in Baku, Aserbaidschan)

