Inter Mailands Starstümer Mauro Icardi und seine Ehefrau dominieren die Schlagzeilen

Inter Mailands Starstümer Mauro Icardi und seine Ehefrau Wanda Nara dominieren derzeit die Schlagzeilen. Die Inter-Bosse sind nur noch genervt.

Mailand/Frankfurt - Wenn der FC Internazionale Milano am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt antritt, dann ist es sicher nicht so, dass die Italiener keinen Respekt vor den Hessen hätten. Ganz im Gegenteil. Auch in Italien haben sie mitbekommen, in welcher Klasseform die Kicker vom Main zurzeit sind.

Dennoch taugt das Duell mit den Hessen gewiss nicht dazu, den Mailänder Vereinsbossen die Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. Dafür ist seit Wochen jemand ganz anderes zuständig: eine Frau, Wanda Nara, blondes Haar, 32 Jahre alt, Model für Bademode, Mutter von fünf Kindern, sowie ganz nebenbei Ehefrau und Beraterin von Starstürmer Mauro Icardi.

Die Personalie ist seit Monaten das beherrschende Thema bei Inter. Was genau dahinter steckt, lesen Sie bei unseren Kollegen von fnp.de*.

