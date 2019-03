Live-Ticker: Kracher bei Inter - jetzt muss die Eintracht die Ehre der Bundesliga retten

Eintracht Frankfurt steht vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison. Im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals muss die SGE bei Inter Mailand ran. Der Live-Ticker zum Spiel.

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

Inter Mailand: Eintracht Frankfurt: Tore: - Schiedsrichter: Oviciu Hategan (Rumänien)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Europa-League-Rückspiels zwischen Inter Mailand und Eintracht Frankfurt. Anpfiff im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ist heute um 21.00 Uhr.

Vorbericht: Inter Mailand gegen Eintracht Frankfurt

Nach magischen Europapokal-Nächten gegen Shaktar Donezk und einem starken Auftritt im Hinspiel gegen Inter Mailand kann die Eintracht Frankfurt am Donnerstag den Schritt ins Viertelfinale der Europa League machen. Dabei sollen 13.500 Fans aus Hessen helfen, das traditionsreiche Giuseppe-Meazza-Stadion in eine Heimspielstätte zu verwandeln.

Rückenwind hat die Eintracht allemal. Nach drei Bundesliga-Siegen in Serie wird das Team von Trainer Adi Hütter mit einer Menge Selbstvertrauen auflaufen. Das ist auch nötig, denn mit Inter Mailand wartet immerhin ein Gegner, der in der Hinrunde noch in der Champions League gespielt hat und nur denkbar knapp am FC Barcelona und den Tottenham Hotspur gescheitert ist.

Das 0:0 aus dem Hinspiel ist durchaus ein gutes Ergebnis für die Eintracht. Sollte ein Auswärtstor gelingen, müsste Inter schon zwei schießen. So reicht der SGE ein Sieg oder ein nicht-torloses Unentschieden zum Weiterkommen.

Europa-League-Achtelfinale: Inter Mailand vor Eintracht-Gastspiel mit größeren Verletzungs-Sorgen

Die Frankfurter müssen zwar erneut auf den verletzten Ante Rebic verzichten, haben mit Sebastien Haller, Luka Jovic und Gonzalo Paciencia aber genug Alternativen in den eigenen Reihen. Bei den Gastgebern sieht das etwas anders aus.

Trainer Luciano Spalletti muss weiterhin ohne Top-Stürmer Mauro Icardi auskommen, der befindet sich wohl immer noch im Streit mit seinem Team. Dazu fehlt auch noch der gesperrte Ersatz-Stürmer Lautaro Martinez. Stattdessen wird wohl Keita Balde in der Sturmspitze auflaufen.

Doch die Sorgen im Angriff sind noch nicht alles. Mittelfeld-Star Radja Nainggolan und die drei Verteidiger Kwadwo Asamoah, Miranda und Sime Vrsaljko haben es ebenfalls nicht mehr in den Kader geschafft. Stattdessen werden fünf A-Jugendspieler dabei sein. Gute Vorzeichen für Eintracht Frankfurt?

ta