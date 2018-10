EL im Live-Ticker: Bayer in Zürich, Leipzig gegen Celtic, Frankfurt empfängt Limassol

Die Europa League im Live-Ticker: FC Zürich gegen Bayer Leverkusen, RB Leipzig gegen Celtic Glasgow und Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol - die deutsche Konferenz.

Am Donnerstag findet der 3. Spieltag in der Gruppenphase der Europa League statt.

In Gruppe A kommt es zum Topspiel zwischen dem FC Zürich und Bayer Leverkusen. Beide gewannen ihre ersten beiden Partien

Beim Duell zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow geht es darum, wer in Gruppe B den zweiten Sieg einfahren und so auf Kurs K.o.-Runde bleiben kann.

Eintracht Frankfurt empfängt als Spitzenreiter der Gruppe H das noch sieglose Apollon Limassol aus Zypern.

Uhrzeit Gr Heim - Gast Ergebnis 18:55 A FC Zürich - Bayer Leverkusen -:- (-:-) 18.55 B RB Leipzig - Celtic Glasgow -:- (-:-) 21.00 H Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol -:- (-:-)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom dritten Gruppenspieltag der UEFA Europa League. Alle drei deutschen Starter sind am Donnerstag im Einsatz: Um 18.55 Uhr starten die Partien FC Zürich gegen Bayer Leverkusen und RB Leipzig gegen Celtic Glasgow, um 21.00 Uhr folgt dann noch das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol.

Die Werkself aus Leverkusen hat ein perfekten Start in die Gruppenphase hingelegt und seine ersten beiden Partien bei Ludogorez Rasgrad (3:2) und gegen AEK Larnaka (4:2) gewonnen. Mit einem Sieg in Zürich, das ebenfalls noch verlustpunktfrei ist, wären die Weichen endgültig auf Kurs Sechzehntelfinale gestellt. Der Sieger des Duells ist mit einem Fuß in der K.o.-Runde.

RB Leipzig hingegen musste sich am ersten Spieltag im „Konzern-Derby“ dem FC Red Bull Salzburg geschlagen geben, konnte aber bei Rosenborg Trondheim den ersten Dreier einfahren (3:1). Gegen Celtic Glasgow, das ebenfalls drei Zähler auf dem Konto hat, geht es nun darum an den Österreichern auf Rang eins dranzubleiben.

Einen wahren Traumstart in die Gruppe H hat DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hingelegt, denn die Hessen besiegten die beiden Hauptkontrahenten direkt in den ersten beiden Spielen. Bei Vorjahresfinalist Olympique Marseille gab es ein 2:1, zu Hause gegen Lazio Rom gar ein 4:1. Jetzt wartet mit Apollon Limassol aus Zypern der vermeintlich leichteste Gruppengegner.

Wir halten Sie hier in unserer Konferenz über die drei Partien auf dem Laufenden, hier verpassen Sie nichts und haben alle wichtigen Ereignisse im Blick.

