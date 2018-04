Europa League: Timo Werner lässt Leipzig jubeln

Kassel. Timo Werner sei Dank. Der Stürmer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig schoss das goldene Tor beim 1:0 (1:0)-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Olympique Marseille. Unser Schnellcheck:

Was bedeutet der knappe Sieg für die Leipziger?

Erstmals sind die Roten Bullen in diesem Wettbewerb ohne einen Gegentreffer geblieben. Da die Sachsen auswärts immer für ein Tor gut sind, hat RB mit dem 1:0 eine gute Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Leipzig wäre erst der zweite Klub, der bei seinem Debüt im Europapokal in die Runde der letzten vier vorstößt. Bislang schaffte dies lediglich der FC Villarreal in der Saison 2003/04.

Wie viel französische Spielkultur steckte im Spiel der Gastgeber?

Nach dem Ausfall des gelbgesperrten Kapitäns Willi Orban bot RB-Trainer Ralph Hasenhüttl drei Franzosen auf: Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté für die Innenverteidigung, Jean-Kévin Augustin für den Sturm. Allerdings hatte der Gast zumindest einen Deutsch-Griechen in der Startelf: Konstantinos Mitroglou (30) spielte in jungen Jahren für die Nachwuchsteams von Mönchengladbach beziehungsweise Duisburg.

Wie war das Spiel gegen Marseille?

Es begann etwas zäh – aber je länger die erste Hälfte dauerte, desto mehr bekamen die 35 000 Zuschauer in Leipzig geboten. Woran auch die Südfranzosen durchaus ihren Anteil hatten. Nach neun Minuten zwang Mitroglou den RB-Schlussmann Peter Gulacsi zu einer Glanztat. Die Sachsen setzten Mitte des ersten Abschnitts erste Akzente: Zunächst wurde ein Schuss des starken Naby Keita auf Zuspiel von Timo Werner geblockt, Sekunden später köpfte Konaté dann über den gegnerischen Kasten (22.). Pech hatte Bouna Sarr auf der Gegenseite, als er volley nur die Latte traf (41.).

Direkt vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Deshalb die letzten Sekunden ungeschnitten: Schwalbe von Augustin im Olympique-Strafraum – Konter für Marseille: Sarr und Lucas Ocampos scheitern an Gulasci – Gegenstoß der Roten Bullen über Emil Forsberg: Pass auf Werner, und der Nationalstürmer überwindet Ersatzkeeper Yohann Pele – 1:0 (45. +1).

Der Treffer gab dem Bundesligisten spürbar Auftrieb. Doch die besseren Chancen hatte Olympique: durch Ocampos (56.) und Superstar Dimitri Payet (57.). Erst in der 77. Minute wurde RB wieder gefährlich. Wie vor dem 1:0 schickte Forsberg wieder Werner auf die Reise, doch diesmal vergab der 22-Jährige. So blieb es weiter spannend. Mit einer konzentrierten Abwehrleistung brachte der Gastgeber die Führung über die Zeit.

Gab es denn einen Aufreger?

Eher ein Aufregerchen. In der achten Minute marschierte Leipzigs Bruma durch den Strafraum und wurde vom früheren Hannoveraner Hiroki Sakai unfair gestoppt. Der mögliche Elfmeterpfiff blieb aber aus.

Wie war die Übertragung bei Sport 1?

!Interessant – und das schon vor dem Spiel. Denn RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erklärte im Interview, dass er einen Abschied von Coach Hasenhüttl im Sommer ausschließt: „Jetzt gilt es zunächst, die Saison erfolgreich abzuschließen. Dann gilt es, die Saison für 2019 vorzubereiten, denn da heißt unser Trainer Ralph Hasenhüttl.“ Der Fußball-Lehrer der Sachsen wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern München und der Dortmunder Borussia in Verbindung gebracht.