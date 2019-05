Vor dem Rückspiel gegen Chelsea: Was für und was gegen die Eintracht spricht

Trotz der 1:6-Niederlage gegen Bayer Leverkusen will Eintracht Frankfurt ins Finale der Europa League einziehen. Was für und was gegen die Eintracht spricht.

Ja, die Eintracht will wieder aufstehen. Am besten schon an diesem Donnerstag. Denn die Frankfurter taumeln. Sie sind angeschlagen vor dem wichtigen Rückspiel im Halbfinale der Europa League beim FC Chelsea (21 Uhr/RTL und DAZN). Jüngstes Beispiel: die 1:6-Niederlage bei Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga.

Klar, für die Eintracht steht viel auf dem Spiel. Der Traum von einem Finale auf internationaler Bühne, das erste seit 39 Jahren. Und die Qualifikation für die Champions League im Kerngeschäft Bundesliga. Geht den Frankfurtern gerade im wichtigen Mai die Puste aus? Was dafür spricht und was dagegen.

Das bereitet Sorgen

Die Form: Die erste Halbzeit gegen Leverkusen? War desolat. Die Eintracht wirkte müde, schlapp, ausgelaugt in ihrem 47. Pflichtspiel der Saison. Das hatte sich zuletzt bereits angedeutet. In den vergangenen vier Spielen holten die Frankfurter keinen Sieg, auch das 1:1 im Hinspiel gegen Chelsea war etwas glücklich. Kein gutes Omen für das Rückspiel in London.

Das Restprogramm: An den beiden letzten Bundesliga-Spieltagen tritt die Eintracht gegen Mainz 05 und bei den Bayern an, die vielleicht noch um die Meisterschaft kämpfen müssen. Zwei Spiele, in denen es für die Frankfurter bei nur drei Punkten Vorsprung auf Platz acht um Europa geht. Höchste Zeit also, wieder zurück in die Spur zu finden.

Das macht Mut

Die Ausgangslage: Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ein Wunder, wie es der ein oder andere Eintracht-Verantwortliche nennt, ist gegen Chelsea noch möglich. Und das im Fußball ja vieles möglich ist, hat diese Woche erst der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp bewiesen. Bei einem Sieg würden die Frankfurter definitiv ins Finale einziehen. Dann würde der letzte Stopp auf der Europa-Reise in dieser Saison in Baku liegen. Dort findet am 29. Mai das Finale der Europa League statt. Die Bundesliga ist dann schon vorbei. Und da hat die Eintracht mit Platz vier und 54 Punkten ja noch alles in der eigenen Hand.

Die Rückkehrer: Könnten eine entscheidende Rolle im Endspurt spielen. Gegen Chelsea kehrt Ante Rebic, der im Hinspiel gesperrt war, wieder zurück. Selbst der bislang verletzte Sebastien Haller reiste mit nach London und steht im Frankfurter Aufgebot. Der 24-jährige Stürmer, der dem Offensivspiel der Eintracht zuletzt spürbar fehlte, absolvierte sein letztes Spiel vor fünf Wochen gegen den VfB Stuttgart. Auch Sebastian Rode, der Stabilisator im Mittelfeld, sollte wieder zur Verfügung stehen. Im Spiel gegen Leverkusen fehlte der 28-Jährige noch angeschlagen in der Startelf.

Die Prognose

Feiert die Eintracht mit ihren Fans das nächste Fußball-Fest in London? Das wird maßgeblich vom Auftreten der Frankfurter abhängen. Sie müssen wieder ihr Spiel abrufen. Das heißt: Keine defensive Taktik wie gegen Leverkusen, sondern schnelles Umschalten und hohes Pressing, wie phasenweise im Hinspiel.

Das gilt auch für die beiden Spiele in der Bundesliga. Klar, es stellt sich die Frage, ob die Eintracht nach dem Auftritt in Leverkusen noch die Kraft dazu hat. Sie wird sie wohl brauchen, um auf den letzten Metern nicht möglicherweise alles zu verspielen.