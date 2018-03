Europacup-Viertelfinals: Bayern und Leipzig live im Free-TV

Die Fans von Fußball-Rekordmeister Bayern München können das Champions-League-Viertelfinale ihres Lieblingsvereins live im Free-TV verfolgen.

München - Das ZDF überträgt sowohl das Hinspiel beim FC Sevilla am 3. April als auch das Rückspiel acht Tage später in München. Anstoß ist für beide Partien um 20.45 Uhr.

Heynckes-PK im Live-Ticker: Traumlos Sevilla? „Habe keine Jubelschreie vernommen“

Auch Vizemeister RB Leipzig spielt in der Runde der letzten Acht der Europa League live im frei empfangbaren Fernsehen. Sport1 zeigt zunächst am 5. April um 21.05 Uhr die Partie gegen Olympique Marseille, ehe es am 12. April um die gleiche Uhrzeit an der französischen Mittelmeerküste zu einer Entscheidung kommt.

