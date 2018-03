Champions-League-Revolution: Das ändert sich nächste Saison

Die Auswechslungen in der Champions League ändern sich.

In den K.o.-Spielen der Champions League und der Europa League dürfen die Teams ab der kommenden Saison im Falle einer Verlängerung eine vierte Auswechslung vornehmen.

Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag bekannt. Dazu dürfen bei den Endspielen der europäischen Klub-Wettwettbewerbe sowie im Super Cup künftig 23 statt 18 Spieler zum Kader gehören.

Zudem können künftig nach einem Wechsel in der Winterpause bis zu drei Spieler eingesetzt werden, auch wenn sie vor ihrem Transfer bereits für einen anderen Verein in einem europäischen Wettbewerb tätig waren. Bislang durfte lediglich ein Akteur unter diesen Voraussetzungen spielen.

Das International Football Association Board (IFAB) hatte die vierte Auswechslung Anfang März offiziell in die Fußballregeln aufgenommen. Vorausgegangen war der Entscheidung, die auch für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gilt, eine zweijährige Testphase in mehr als einem Dutzend Wettbewerben. Seit Ende 2016 gilt die Regelung beispielsweise bereits im DFB-Pokal.

