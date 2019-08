Europas Fußballer des Jahres: Trio kämpft um Titel - Novum durch Klopp-Star?

Am Rande der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase wird Europas bester Kicker der vergangenen Saison gekürt. Für diesen bedeutenden Titel kommen nunmehr noch drei Profis in Frage.

Monaco - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Virgil van Dijk kämpfen 2019 um den Titel "Europas Fußballer des Jahres". Wie der europäische Fußballverband UEFA mitteilte, setzte sich das Trio gegen seine sieben Mitbewerber in den Top 10 durch. Der Gewinner wird am 29. August im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase 2019 in Monaco verkündet, ein deutscher Profi befand sich nicht mehr unter den letzten Zehn.

Die 80 Trainer der Teilnehmer an den vergangenen Spielzeiten in Champions- und Europa-League sowie 55 ausgewählte Journalisten waren bei der Wahl stimmberechtigt. Seit der Einführung der Ehrung im Jahr 2011 hat der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo, heute bei Juventus Turin, dreimal gewonnen. Für Lionel Messi vom FC Barcelona, bei der Weltfußballer-Wahl ebenso oft erfolgreich wie Ronaldo, hatte es zweimal zu Platz eins gereicht. Champions-League-Sieger van Dijk vom FC Liverpool dürfte sich erstmals über die Auszeichnung freuen. Auch im europäischen Supercup konnte der Abwehrstar mit dem Team von Trainer Jürgen Klopp nun triumphieren.

Einziger Deutscher unter den Nominierten für einen Award am 29. August ist Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen als bester Keeper der abgelaufenen Saison in der Königsklasse. Er muss sich gegen Liverpools Alisson Becker und Weltmeister Hugo Lloris von Tottenham Hotspur behaupten. Stürmer Luka Jovic, in der Sommerpause von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid gewechselt, ist als bester Spieler der vergangenen Europa-League-Saison nominiert.

