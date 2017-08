Probleme beim Eurosport Player: Fußball-Fans sehen Bundesliga-Spiel nicht

Fußball-Fans, die sich am Freitagabend auf die Übertragung des Bundesligaspiels freuten, mussten eine bittere Pille schlucken - denn sie konnten das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV nicht sehen.

München - Es war das zweite Bundesliga-Spiel, das diesen Freitag über den kostenpflichtigen Eurosport Player übertragen wurde. Beziehungsweise übertragen werden sollte. Denn zahlreiche Fußball-Fans - nicht alle, aber einige viele - sahen zumindest in der ersten Hälfte nichts, außer einem blauen Bildschirm mit der Info: „Der von Ihnen angefragte Inhalt ist nicht verfügbar“. Weder über den Browser, noch über die App konnten sie das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV sehen.

Eine halbe Stunde nach Anpfiff, als der Ball zwar im Rheinenergiestadion rollte, nicht aber über den Bildschirm, postete Eurosport ein Statement auf Twitter und Facebook. „Liebe Fußballfans, es tut uns Leid - derzeit scheint es Probleme mit der Eurosport Player App zu geben.“ Ob das Problem schlicht und ergreifend an einer Überlastung des Streams lag, teilte der Sportsender zu diesem Zeitpunkt nicht mit.

Nutzer beschweren sich auf Twitter

Auf Twitter hagelte es derweil innerhalb kürzester Zeit Kritik. „Wo gibt es Geld zurück?“, fragten einige wütende Twitterer. Ein weiterer User empfahl, der Konkurrenz nachzuahmen: „DAZN hatte letztes Jahr auch Probleme, die haben mit den Ausfällen sehr kulant reagiert. Es liegt an Euch, wenn das so weiter geht ... .“

Andere nahmen es mit dem nötigen Galgenhumor:

mit ein wenig Phantasie sind das ja wenigstens die Vereinsfarben von Köln und Hamburg pic.twitter.com/FQjeHE20cw — Frederik (@frederikwiegel) 25. August 2017

Besonders die Fans des Hamburger SV wussten nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollten:

Wenn keiner sehen kann wie der HSV führt, führt der HSV dann überhaupt wirklich? #KOEHSV — Pia M. Pa (@piapa98) 25. August 2017

Seit der Saison 2000/2001 wird jedes Bundesliga-Spiel live übertragen. In der aktuellen Saison zeigt Eurosport 30 Freitagsspiele der 1. Bundesliga, dazu kommen noch fünf Spiele am Sonntag und fünf am Montag, sowie die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga. Die Partien sind jeweils über den Eurosport Player, bei der Satelliten-Plattform HD+ und über Amazon zu sehen. Sky wird alle Samstagspartien übertragen.

