Ex-Bayern-Star nach Verletzung vor dem Karriereende? - Dritter Knorpelschaden

Im Halbfinale der Europa League, hat sich Sebastian Rode erneut einen Knorpelschaden zugezogen. Er droht lange auszufallen. Sogar ein Karriereende scheint möglich.

Frankfurt - Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Sebastian Rode hat sich einen Knorpelschaden im Knie zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Dies teilte der Fußball-Bundesligist vor dem Rhein-Main-Derby an diesem Sonntag gegen den FSV Mainz 05 mit. Der 28-Jährige, der im Winter als Leihgabe von Borussia Dortmund nach Frankfurt gekommen war, hatte sich die Verletzung im rechten Knie im Europa-League-Halbfinale am Donnerstag zugezogen, als er mit Chelseas Pedro zusammen stieß.

Frankfurt führt Gespräche mit BVB über Rode-Zukunft

„Sebastian Rode hat in den vergangenen Monaten gezeigt, welch großartiger Fußballer er ist“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic in der Clubmitteilung. „Er hat einen großen Anteil an den starken Auftritten unserer Mannschaft in der Bundesliga und der Europa League. Sebastian ist ein kluger Kopf und ich bin mir sicher, er wird wieder stärker zurückkehren.“ Der Verein werde in den kommenden Wochen in Ruhe Gespräche mit dem BVB über die weitere Vorgehensweise führen. Rode war bereits die komplette Saison 2017/2018 wegen einer Leistenverletzung ausgefallen.

Ex-Bayern-Star Sebastian Rode vor Karriereende?

Doch wird die Eintracht einen Spieler kaufen, der womöglich lange verletzt sein wird? Es ist nicht die erste schwere Verletzung des Mittelfeldspielers. Rode hatte schon in den Saisons 2010/11 und 2013/14 mit Knieproblemen zu kämpfen und fiel lange aus. An der Leiste wurde er auch schon zwei Mal operiert. Wie lange der 28-Jährige pausieren muss, ist noch unklar. Sogar ein Karriereende wäre bei seiner Verletzungshistorie denkbar.

dpa/md