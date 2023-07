Nagelsmann plant offenbar Camping-Urlaub: Ex-Bayern-Trainer kauft sich Luxus-Wohnmobil

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann bekommt den Schlüssel für sein neues Wohnmobil übergeben. © vrmotorhomes/Instagram

Julian Nagelsmann hat seit seinem Aus beim FC Bayern viel Freizeit. Für den nächsten Urlaub hat sich der Ex-Coach ein Luxus-Wohnmobil angeschafft.

München – Die Schulen in Bayern sind seit diesem Wochenende in der Sommerpause. Pünktlich zum Ferienstart hat sich Julian Nagelsmann ein neues Luxus-Wohnmobil gekauft. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München plant offenbar einen Camping-Urlaub.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Stationen als Trainer: TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Titel als Trainer: Deutscher Meister, 2-mal DFL-Supercup-Sieger

Nagelsmann genießt seit dem Bayern-Aus die freie Zeit

Julian Nagelsmann wurde Ende März von seinen Aufgaben als Trainer beim FC Bayern entbunden – und das, obwohl der junge Coach auf Triple-Kurs lag. Der Anruf über seine Freistellung erreichte den 36-Jährigen damals im Ski-Urlaub.

Sein Nachfolger wurde Thomas Tuchel, der die Bayern nach seinen eigenen Vorstellungen formt – indem er Nagelsmanns Idee rückgängig macht. Einen neuen Job hat der gebürtige Landsberger seither nicht gefunden, obwohl er etwa bei Paris Saint-Germain oder Chelsea im Gespräch war. Im Sommer hat Nagelsmann nun ausreichend Zeit für Urlaub und sich deshalb ein neues Gefährt für zukünftige Reisen zugelegt.

Julian Nagelsmann ist seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines Luxus-Wohnmobils der Firma „VR Motorhomes“. Die Vans, die Geschäftsführer Valentin Rehrl nach individuellen Kundenwünschen anfertigt, kosten zwischen 80.000 und 155.000 Euro.

„FCB war gestern, VR ist heute. Weltklasse Trainer entscheidet sich für Weltklasse Camper!“, schreibt Rehrl auf Instagram zu einem Foto von sich und Nagelsmann bei der Schlüsselübergabe. Verkäufer und Käufer lächeln zufrieden vor dem Wohnmobil in die Kamera. Zudem gab der Unternehmer in weiteren Fotos und Videos Einblicke in das fahrbare Zuhause.

Ex-Bayern-Coach Nagelsmann lässt sich luxuriöses Wohnmobil bauen

Nagelsmann und seine aktuelle Freundin Lena Wurzenberger können sich auf sechs Metern Länge in vier Betten und bis zu vier Sitzplätzen ausbreiten. Zudem verfügt die Luxus-Karosse über ein großzügiges Aufstelldach, Flachbildschirm, edlen Holzfußboden, Bad mit Dusche und eine Stellfläche für Fahr- oder Motorrad. Sicherlich ein Extra-Wunsch für den Motorrad-Fan Nagelsmann. Der Ex-Bayern-Trainer geht mehreren Hobbys nach, zuletzt entdeckte Nagelsmann eine exotische Sportart für sich. (ck)