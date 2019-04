Ex-Kassler Benjamin Girth: Der Aufstiegsgarant

Kassel – Das Wichtigste vorweg: Benjamin Girth geht es gut. Der Stürmer, der von 2014 bis 2016 für den KSV Hessen Kassel aktiv war, hat seinen Treffer unbeschadet überstanden.

Das sollte eigentlich gar kein Thema sein. Aber als der 27-Jährige am vergangenen Samstag in der 89. Minute die Flanke von Anas Ouahim zum 2:0 ins Tor des VfR Aalen köpfte, da war klar: Der VfL Osnabrück steigt in die zweite Fußball-Bundesliga auf. Und Girth war mittendrin. Fans stürmten den Platz, es bildete sich eine Traube aus Spielern und Zuschauern. Der Stürmer war der Kern. Geschadet hat es ihm nicht.

„Das war schon der Wahnsinn. Aber so schnell wie die Fans auf dem Platz waren, waren sie auch wieder runter. Also alles gut“, sagt der 27-Jährige. Man merkt ihm an, dass er bei dem Gedanken daran immer noch lächeln muss. „Ich habe es ohne Verletzungen überstanden.“

Dass Girth erst im Winter nach Osnabrück kam, war ihm am vergangenen Wochenende kaum anzumerken. Als die Fans vom Platz runter waren, da verdrückte er eine Träne, zog sich das Trikot über den Kopf. Bevor die Partie wieder angepfiffen wurde, wechselte seine Mannschaft aus. Girth gab den Motivator und peitschte die Zuschauer ein. Gebraucht hätte es das wahrscheinlich nicht mehr. Sekunden später war das Spiel vorbei und sie stürmten wieder aufs Feld.

Bleiben wird er in Osnabrück mindestens noch ein Jahr. Vergangenen Sommer war Girth vom SV Meppen zu Holstein Kiel in die zweite Liga gewechselt, konnte sich dort aber trotz zweier Tore nicht durchsetzen. Also wurde er im Winter nach Osnabrück verliehen. Und mit den Niedersachsen gelang ihm dann wieder der Sprung in die zweithöchste Spielklasse. Das Leihgeschäft wurde nun bis 2020 ausgedehnt.

Bei den Lila-Weißen war Girth von Beginn an Stammkraft, traf im ersten Spiel direkt gegen Ex-Klub Meppen zum entscheidenden 1:0 und danach noch fünf Mal – zuletzt eben gegen Aalen.

„Das war ein schönes Gefühl, dieses Tor. Ich wusste, dass mit dem Sieg der Aufstieg perfekt ist. Wir haben hier einfach eine charakterlich starke Truppe. Jeder steht für den anderen ein. Wir haben viel Spaß in der Mannschaft und auch mit dem Trainer“, sagt Girth.

Überhaupt läuft es für ihn seit seinem Abgang aus Kassel richtig gut. Mit Meppen stieg er in seinem ersten Jahr aus der Regionalliga Nord in die dritte Liga auf und hatte mit 20 Treffern einen bedeutenden Anteil an diesem Erfolg. Ebenso wie an der starken Saison der Meppener in der höheren Klasse und Platz sieben. Girth trug dazu 19 Treffer bei. „So ein bisschen Aufstiegsgarant ist man natürlich schon, wenn man in drei Jahren zweimal aufsteigt“, sagt er.

Groß gefeiert wurde in Osnabrück aber noch nicht. „Wir hatten einen Tag frei, Montag wurde wieder trainiert. Mittwoch hatten wir noch ein Pokalspiel“, erzählt Girth. Das verlor der Aufsteiger 1:2 gegen Drochtersen/Assel, Girth kam dabei nicht zum Einsatz.

Zu seinem Ex-Klub Kassel hat Girth nur noch wenig Kontakt, weil kaum noch ehemalige Mitspieler dort sind. Er wünscht dem Team aber ebenfalls einen Aufstieg. „Dann muss man sich zwei, drei Jahre stabilisieren und kann wieder nach oben schauen“, sagt er.