Ex-VfB-Stürmer Timo Werner wechselt zu Chelsea - und der VfB kann sich freuen

Da jubelte er noch für den VfB Stuttgart: Ex-VfB-Stürmer Timo Werner wechselt zum FC Chelsea - und der VfB verdient an der Ablöse mit.

Der Ex-VfB-Stürmer Timo Werner wechselt von RB Leipzig zum FC Chelsea. Das freut den VfB Stuttgart, der an einem Weiterverkauf finanziell beteiligt ist.

Stuttgart/Leipzig – Timo Werner steht aktuell beim Bundesligaverein RB Leipzig unter Vertrag. Kommende Saison wechselt der Ex-VfB-Stürmer zum FC Chelsea nach England. Davon profitiert auch sein Ausbildungsverein.

Wie BW24* berichtet, kann sich der VfB Stuttgart über den Wechsel von Timo Werner freuen. Per Klausel sicherte sich der schwäbische Traditionsverein eine finanzielle Beteiligung am Weiterverkauf. Geld, das der Aufstiegsaspirant in die Bundesliga gut gebrauchen kann.

2007 war der VfB Stuttgart unter Trainer Armin Veh Deutscher Meister geworden, Timo Werner spielte damals noch in der Jugendmannschaft des Vereins (BW24* berichtete).

