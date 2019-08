Experte über Bundesliga-Vorbereitung: „Zu viele Tests sind nicht gut“

Knapp zwei Wochen sind es bis zum Saisonstart. Wir haben mit unserem Experten Kuno Hottenrott über die hohe Verletzungsgefahr und den Stress in der Vorbereitung gesprochen.

Herr Hottenrott, wieso verletzen sich Spieler so häufig in der Vorbereitung?

Fakt ist, dass hohe Trainingsbelastung in der Vorbereitung zu einer Überbelastung und muskulärer Ermüdung führen kann. Wenn dann noch ein hochintensives Training dazukommt, ist die Verletzungsgefahr höher. Wichtig ist, dass die Trainer in dieser Phase Rücksicht nehmen auf die individuelle Belastbarkeit der Spieler und deren Ausgangszustand.

Manche Spieler haben durch Afrika-Cup und U21-EM teilweise eine extrem kurze Sommerpause. Ist bei Ihnen die Verletzungsgefahr besonders hoch?

Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn der Spieler mental nicht richtig erholt ist und muskulär Ermüdungsrückstände hat, dann ist die Gefahr deutlich höher, wenn er wieder einsteigt.

Wie kann dem vorgebeugt werden?

Entscheidend ist individuelles Screening, also das Erkennen von Schwachstellen der Spieler hinsichtlich Beweglichkeit und der Stabilität. Deshalb gilt es, das Training zu individualisieren und präventive Maßnahmen durchführen. Häufig wird mit jedem Spieler gleich gearbeitet und das verhindert, dass der Spieler Schwachstellen aufarbeiten kann.

Wird falsch trainiert?

Ich beobachte, dass die Reflexmotorik selten gezielt trainiert wird Der Spieler muss oft auf unvorhersehbare, nicht anthizipierbare Störgrößen, die durch Fouls oder durch schlechte Platzbedingungen auftreten, reagieren. Bei schlechter Reflexmotorik kann es schnell zum typischen Umknicken, Bänderrissen oder muskulären Zerrungen kommen.

Ist es Sportlern denn körperlich zuzumuten, eine so kurze Pause und im Saisonverlauf später Spiele im Drei-Tage-Rhytmus zu haben?

Wenn Spieler fit sind und genügend für die Regneration tun, dann ist das zumutbar. Aber die kurze Sommerpause führt dazu, dass man nicht richtig regeneriert. Das gilt besonders für Spieler, die aus einer Verletzung kommen und diese nicht richtig auskurieren. Dann treten oft wiederholte Verletzungen auf.

Gestehen sich Spieler oft nicht ein, dass sie eigentlich kürzertreten müssten, aus Angst einen Stammplatz zu verlieren?

Absolut. Das spielt eine große Rolle. Der Spieler will unbedingt dabei sein und nicht seinen Platz in der Mannschaft verlieren. Dann steigt der Spieler ins Training ein, obwohl er weiß, dass er eigentlich noch nicht ganz fit ist.

Hat sich das Training über die Jahre hinweg und durch die steigende Belastung und Anforderung verändert?

Mit Sicherheit. Das Spiel ist viel schneller geworden und hat deutlich mehr intensive Anteile. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat man in der Vorbereitung verstärkt ein hoch intensives Intervalltraining (HIT) eingeführt. Einige Bundesligavereine haben festgestellt, dass dadurch die Verletzungsanfälligkeit der Spieler zugenommen hat, weil Gelenke und Bänder zu stark beansprucht werden. Es gilt, stets das optimale Verhältnis zwischen Belastung und Erholung zu finden. In hoch intensiven Phasen darf die Regeneration nicht zu kurz kommen, das ist aber häufig der Fall.

Wie gelingt es jetzt in der Vorbereitung, die Spieler für den Saisonstart auf 100 Prozent zu bringen?

Das ist eine Frage der Formzuspitzung. Wissenschaftlich ist belegt, dass der wöchentliche Umfang in dieser Phase reduzieren werden muss. Die Intensität kann hoch sein, aber der Umfang, die Anzahl der intensiven Intervalle sind zu kürzen und die Erholungspausen zu verlängern.

Der Trend in der Vorbereitung geht zu mehr Testspielen und Turnieren, siehe Audi-Cup und Co. Was halten Sie davon?

Viele Testspiele halte ich für unangebracht. Da spielt natürlich Kommerz eine große Rolle. Dadurch starten die Spieler schon gestresst in die Saison. Das stört den Vorbereitungsablauf. Man stelle sich vor, in der Leichtathletik würde jemand zig Wettkämpfe vor dem Hauptwettkampf machen, er würde keine Leistung bringen Zu viele Tests vor der Saison halte ich nicht für gut.