Bericht: Markus Anfang wird neuer Trainer des 1. FC Köln

Markus Anfang hat einem Bericht des „Express“ zufolge einen Dreijahresvertrag als Trainer des 1. FC Köln unterschrieben.

Köln - Wie die Zeitung am Sonntag auf ihrer Website berichtet, soll der 43 Jahre alte aktuelle Erfolgscoach von Zweitligist Holstein Kiel aller Voraussicht nach am Montag als Nachfolger von Stefan Ruthenbeck vorgestellt werden. Der 1. FC Köln hatte am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben, dass Ruthenbeck die Profi-Mannschaft unabhängig vom Klassenverbleib nur noch bis zum Saisonende trainiert.

Köln liegt mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsrang auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Der Club war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

dpa