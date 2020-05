Der Fall Kalou: Unehrenhafte Entlassung

Kassel – „Es ist vollbracht.“ Mit dieser Nachricht verkündete Michael Preetz, damals Manager, heute Geschäftsführer Sport des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, den Transfer von Salomon Kalou.

Das war 2014. Kalou war 2012 nach acht Jahren bei Chelsea London nach Frankreich zum OSC Lille gewechselt. Weil sich der Verein finanziell verspekuliert hatte, musste der Angreifer verkauft werden. Berlin griff zu. 1,8 Millionen Euro kostete der damals 29-Jährige.

Trainer Jos Luhukay beschrieb seinen neuen Offensivspieler als „schnell, beweglich und unberechenbar“. Fast sechs Jahre später ist dem heute 34 Jahre alten Mann von der Elfenbeinküste zumindest die Unberechenbarkeit geblieben.

Schnell und beweglich waren dagegen vor allem die Reaktionen auf das Facebook-Live-Video, das der Ivorer am Montag der Öffentlichkeit präsentierte. Kalou, wie er das Trainingsgelände erreicht, durch das Gebäude läuft und Betreuer wie Mannschaftskollegen per Handschlag begrüßt. Kalou, der sich über zu hohe Gehaltskürzung beschwert und dabei von Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic unterstützt wird. Der Verein hat mittlerweile bestätigt, dass es sich um fehlerhafte Gehaltsschecks gehandelt habe. Beide Spieler verdienen allerdings drei Millionen Euro und mehr. Die Kürzungen waren dazu da, die Mitarbeiter des Vereins weiter bezahlen zu können.

Das Video zeigt auch, wie Kalou über Corona singend einen Raum betritt, in dem Mitspieler Jordan Torunarigha gerade vom Physiotherapeuten getestet wird. Der Physio trägt eine Maske und Handschuhe, weist Kalou darauf hin, dass sich nur zwei Personen in dem Zimmer befinden dürfen, er das Video bitte löschen soll. Nichts passiert. Kalou bleibt, das Video läuft. Alles sei nur ein Spaß.

Kurze Zeit später war nichts von alledem mehr ein Spaß. In einer Zeit, in der die Deutsche Fußball Liga (DFL) händeringend versucht, Politik und Gesellschaft davon zu überzeugen, dass mit Tests und einem Hygienekonzept Geisterspiele möglich sind, hat Kalou der Branche einen Tritt in den Allerwertesten verpasst. Noch am Abend wurde Kalou suspendiert.

Ein unausweichlicher Schritt. Es bleibt die Frage nach dem Warum? Gerade die Hertha, wo mit Paul Keuter ein ehemaliger Twitter-Manager in der Geschäftsleitung sitzt, bewegt sich in der jüngeren Vergangenheit in den sozialen Netzwerken am Abgrund. Schon das Abschieds-Facebook-Video von Ex-Trainer Jürgen Klinsmann war peinlich für alle Beteiligten. Jetzt das. Der selbst ernannte „Big City Club“ wandelt auf den Spuren des Hamburger SV – was das sichere Finden und Reintreten von Fettnäpfchen betrifft. Rein sportlich ist diese Saison ohnehin ein Krampf, und der neue Trainer Bruno Labbadia hat vor dem ersten Punktspiel bereits den ersten Skandal zu verkraften.

Böse Zungen könnten nun behaupten, dass Klinsmann zumindest in einer Sache recht hatte. Denn der hatte Kalou bereits aussortiert. Etwas, das der 34-Jährige nicht kannte. Selbst im Champions-League-Finale 2012 stand er in Chelseas Startaufstellung gegen die Bayern. Kalou war immer eher ein Spieler im Hintergrund. Einer, der für die Mannschaft arbeitet. Nun steht er im Mittelpunkt.

Wahrscheinlich vorerst das letzte Mal. Für die Berliner wird er nicht mehr spielen, so viel scheint sicher. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Im August wird er 35. Bei der aktuellen Situation und nach dieser Aktion wird es schwer für ihn sein, einen neuen Verein zu finden. In den USA spricht man auf militärischer Ebene von einer unehrenhaften Entlassung. Ein Ausschlusskriterium für die Zukunft. Und das traurige Ende einer eher stillen, aber doch eindrucksvollen Karriere.