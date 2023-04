Eintracht-Fan kann wegen Kassenzettel „nie wieder bei Ikea einkaufen“

Von: Vinzent Fischer

Ein Eintracht-Braunschweig-Fan hat bei Ikea einen kuriosen Kassenzettel erhalten und teilte ihn bei Facebook. In den Kommentaren erhält er viel Zuspruch.

Braunschweig – Eintracht Braunschweig ist im deutschen Vereinsfußball seit Jahrzehnten eine feste Größe. Der BTSV ist eines der Gründungsmitglieder der Bundesliga und wurde 1967 Deutscher Meister. Inzwischen ist die Eintracht nach turbulenten Jahren voller Auf- und Abstiege in der 2. Bundesliga angekommen und kämpft dort um den Klassenerhalt.

Name: Braunschweiger Turn- und Sportverein Eintracht von 1895 e. V. Gründung: 15. Dezember 1895 Farben: Blau-Gelb Präsidentin: Nicole Kumpis Mitglieder: 6.313

Eintracht-Braunschweig-Fan erhält kuriosen Zettel – und will „nie wieder bei Ikea einkaufen“

Klar, dass in einer so langen Zeit auch Rivalitäten untern den Fan-Lagern entstehen. Die wohl mit Abstand größte ist die Feindschaft zu den Anhängern von Hannover 96. Seit Generationen besteht eine Abneigung zueinander, die immer wieder in gewalttätigen Auseinandersetzungen unter den rivalisierenden Fan-Lagern mündet.

Ein Eintracht-Fan kann wegen dieses Kassenzettels „nie wieder bei Ikea einkaufen“. © Screenshot Facebook @Karsten Heinrichs

Ein Braunschweig-Fan nimmt sich die Rivalität zu den Niedersachsen besonders zu Herzen. Nach einem Einkauf beim Einrichtungshaus Ikea zieht er drastische Konsequenzen. „Ich kann nie wieder bei Ikea einkaufen, nachdem die mir heute diesen Kassenzettel angedreht haben“, schrieb der BTSV-Fan bei Facebook.

„Das geht gar nicht“: Braunschweig-Fans reagieren auf Ikea-Zettel

Der kuriose Grund: Der Mann musste für seine Rechnung exakt 96,96 Euro bezahlen. Die beiden Zahlen passen ihm allerdings überhaupt nicht. Auf seinen Post erhielt der Anhänger augenzwinkernden Zuspruch. Wir haben eine Auswahl der Kommentare zusammengefasst:

„Also ich hätte ja noch irgendwas gegriffen, damit ich den Betrag nicht zahlen muss.“

„Das geht gar nicht.“

„Du solltest vielleicht einen Umzug in Erwägung ziehen.“

„Deutlich die unterste Schublade.“

„Du bist offiziell verflucht.“

„Das geht ja gar nicht, die würde ich verklagen.“

„Da wäre ich nochmal zurück und hätte ein paar Teelichter mitgenommen.“

Die Rivalität zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 birgt oft jede Menge Brisanz. Wenige Tage vor dem letzten Derby im März wurden zwei Braunschweiger Spieler von Unbekannten bedroht. Vor ihrer Haustür waren blau-gelbe Kreuze mit dem Datum des Spiels aufgestellt worden. Beide Spieler erstatten Anzeige, die Polizei ermittelt. Die Eintracht gewann das Spiel am Ende mit 1:0.

Mit Nicole Kumpis hat Eintracht Braunschweig jüngst zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder eine Frau an die Spitze eines Profifußball-Vereins gewählt. (vfi)