FC Augsburg will gegen Stuttgart „Rückenwind mitnehmen“

Auch gegen den VfB Stuttgart will der FC Augsburg wieder jubeln.

Nach dem überraschenden Sieg gegen RB Leipzig wollen die Augsburger ihre Erfolgsserie in Stuttgart ausbauen. Trainer Manuel Baum ruft sein Team jedoch zur Demut auf.

Augsburg - Trotz einer aktuell bestechenden Form will der FC Augsburg im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart demütig auflaufen. „Wir machen uns völlig frei von der Vorgeschichte und gehen jedes Spiel gleich an“, sagte Trainer Manuel Baum vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Schwaben haben den besten Saisonstart der Vereinshistorie hingelegt und rangieren mit zehn Punkten aus fünf Spielen auf dem fünften Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Erst am Dienstag überzeugte das Team beim 1:0 über Vizemeister RB Leipzig.

„Wir wollen den Rückenwind mitnehmen“, sagte Flügelspieler Philipp Max, „aber wir wissen, dass wir noch nichts erreicht haben.“ Auch Coach Baum warnte, dass beim kleinsten Nachlassen wieder ein Rückschlag kommen kann. „Das Bewusstsein bei den Jungs ist da. Die geben jedes Training Gas. Da hilft die Konkurrenzsituation im Training.“ Der extrem große Kader mit 33 Profis stellte sich bislang nicht - wie vielfach vermutet - als Problem für die Teamchemie dar.

Gegen den VfB muss Baum Kapitän Daniel Baier ersetzen, der wegen seiner obszönen Geste aus dem Leipzig-Spiel vom DFB gesperrt worden war. Wer den Routinier im defensiven Mittelfeld ersetzen soll, verriet der Trainer nicht. Außer Baier seien alle Spieler fit.

dpa