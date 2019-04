Der FC Augsburg zieht die Reißleine im Abstiegskampf! Der Verein wirft Trainer Manuel Baum und Co-Trainer Jens Lehmann raus.

Der FC Augsburg wirft Trainer Manuel Baum und Co-Trainer Jens Lehmann raus.

Nach einer 0:4-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim ziehen die Augsburger die Konsequenzen.

Neuer Trainer beim FC Augsburg wird Martin Schmidt, der in der Bundesliga zuletzt den FSV Mainz 05 und den VfL Wolfsburg trainierte.

Sechs Spiele vor Saisonende hat der FC Augsbrug nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.



Augsburg - Die Augsburger ziehen die Konsequenzen aus den klaren Niederlagen gegen Nürnberg und Hoffenheim. Manuel Baum und Co-Trainer Jens Lehmann sind raus. Auch der technische Leiter Stephan Schwarz muss gehen. Der Klub aus der Fuggerstadt hatte für 18 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.

Dort erklärte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg: "Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten alles dafür getan, unsere schwierige Situation gemeinsam zu meistern", sagte Reuter: "Nach dem 0:4 gegen die TSG Hoffenheim und den äußerst schwankenden Leistungen zuvor hat uns aber die Überzeugung gefehlt, dass wir dies auf Dauer in der bisherigen Konstellation schaffen werden. Daher haben wir uns entschieden, zum jetzigen Zeitpunkt einen klaren Schnitt zu machen, um die Weichen für einen sportlich erfolgreichen Saisonendspurt und die weitere Zukunft des FCA zu stellen."

Ein Nachfolger als Chefcoach steht bereits fest: Der ehemalige Mainzer Martin Schmidt wird den FCA im Abstiegskampf übernehmen. Das gab der FC Augsburg via Twitter bekannt. Schmidt bringt Stefan Sartori als Co-Trainer mit. Bereits in Wolfsburg hatte er dort mit dem 44-Jährigen zusammengearbeitet. Wie Klub-Präsident Klaus Hofmann am Dienstag zudem verkündete, wurde der bis 2020 laufende Vertrag von Reuter vorzeitig bis 2023 verlängert.