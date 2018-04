Live-Ticker: Kann der AS Rom auch den FC Barcelona ärgern?

Kann der AS Rom beim FC Barcelona bestehen?

Im Viertelfinale der Champions League muss der AS Rom im Hinspiel beim FC Barcelona antreten. Können die Italiener den Favoriten aus Spanien im Camp Nou ärgern? Wir berichten im Live-Ticker.

FC Barcelona - AS Rom -:- (-:-), Mittwoch, 20.45 Uhr

FC Barcelona: Bank: AS Rom: Bank: Tore: Schiedsrichter:

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Hinspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem AS Rom! Das Duell der Blaugrana (“die Blauroten“) gegen die Giallorossi (“die Gelbroten“) ist eines von zwei Gruppenersten, die im Achtelfinale so ihre Problemchen hatten.

Während sich der FC Barcelona nach einem schwierigen Hinspiel im Rückspiel souverän zuhause gegen den FC Chelsea durchsetzen konnte, musste die Roma bis zum Abpfiff gegen Schachtjor Donezk zittern. Dann war das Weiterkommen dank eines 1:0-Sieges und der Auswärtstorregel in trockenen Tüchern.

Torjäger im Blickpunkt: Dzeko vs. Messi & Suarez

Das goldene Tor im Rückspiel erzielte mit Edin Dzeko ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Der Bosnier ist der gefährlichste Römer in allen Wettbewerben und steht aktuell bei 17 Toren.

Beim FC Barcelona überstrahlt der Superstar eine starke Mannschaft: Lionel Messi ist seit Jahren der entscheidende Mann bei den Katalanen und schoss seine Farben auch im Achtelfinale mit drei Toren weiter. Mit dem Uruguayer Luis Suarez hat La Pulga (der Floh) auch noch einen extrem torgefährlichen Angreifer neben sich.

Wird der FC Barcelona seiner Favoritenrolle gerecht oder kann der AS Rom sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der italienischen Hauptstadt verschaffen? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

sh