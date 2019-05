FC Barcelona: Ter Stegen erleidet Knieverletzung

Barcelonas Torhüter Marc-Andre ter Stegen hat sich am Knie verletzt. Damit ist für ihn die Saison beendet.

Barcelona - Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen vom spanischen Meister FC Barcelona hat sich am Donnerstag im Training am rechten Knie verletzt und steht im letzten Saisonspiel von La Liga bei SD Eibar am Sonntag nicht zur Verfügung.

Für das spanische Pokalfinale der Katalanen gegen den FC Valencia am 25. Mai ist ter Stegen ohnehin nicht vorgesehen. Da steht der Niederländer Jasper Cillessen zwischen den Barca-Pfosten. Bundestrainer Joachim Löw wird die Nachricht von der ter-Stegen-Verletzung ebenfalls mit gemischten Gefühlen vernehmen.

Ter Stegen und Neuer verletzt

Denn die Nummer eins, Manuel Neuer von Bayern München, laboriert zurzeit an einem Faserriss in der Wade und kann am Samstag im letzten Bundesliga-Saisonspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht mitwirken. Das bestätigte Bayern-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz, tz.de* berichtete von der Medienrunde im Live-Ticker.

Am 8. Juni steht das EM-Qualifikationsspiel in Borissow gegen Weißrussland auf dem Programm, am 11. Juni ist Estland in Mainz ebenfalls in der EURO-Ausscheidung der Gegner. Eine DFB-Legende hat sich bereits festgelegt: Bernd Schuster würde lieber ter Stegen statt Neuer im Tor sehen.

sid

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks