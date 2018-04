Barcelona verpasst Sieg trotz Dembeles Treffer

Der FC Barcelona hat seine Serie ohne Niederlage ausgebaut, auf dem Weg zum Titel in der Primera Division aber Federn lassen. Bei Celta Vigo holen die Katalanen nur einen Punkt.

Vigo - Der FC Barcelona hat in der spanischen Primera Division zwei Punkte abgegeben, seine Rekordserie aber weiter ausgebaut. Die Katalanen mussten sich am Dienstag nach einem späten Gegentreffer bei Celta Vigo mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Mit 83 Punkten liegt Barca zwölf Punkte vor Verfolger Atlético Madrid, der am Donnerstag bei Real Sociedad San Sebastian spielt. Barcelona ist nach dem Punktgewinn saisonübergreifend bereits seit 40 Spielen ungeschlagen, womit das Team um Lionel Messi bereits einen Rekord aufgestellt hat.

Der Ex-Dortmunder Osmane Dembélé (36.) und Francisco Alcacer (64.) brachten Barca zweimal in Führung, Vigo kam durch Jonny (45.) und Iago Aspas (82.) zum Ausgleich. Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen stand über 90 Minuten im Tor, Superstar Lionel Messi wurde dagegen erst nach einer Stunde eingewechselt.

dpa