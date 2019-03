Wie oft geht er mit Shakira ins Bett? Barca-Star Piqué mit bemerkenswerter Antwort

Gerard Piqué teilt aus: Der Barcelona-Verteidiger schießt in einer TV-Show gegen Real Madrid, Espanyol Barcelona und Zlatan Ibrahimovic.

Barcelona - Gerard Piqué ist ein Idol unter den Fans des FC Barcelona - und lebt die Rivalität zwischen seinem Verein und dem spanischen Hauptstadtklub Real Madrid öffentlich aus. Ganz nebenbei verhöhnte er in einer TV-Show auch Stadtrivale Espanyol Barcelona. Doch der Reihe nach:

Das Gespräch im TV-Interview in der Show „La Resistencia“ von Movistar+ driftete in Richtung seines Sexlebens mit seiner Ehefrau, Popstar Shakira. Auf die Frage, wie oft er im letzten Monat Sex hatte, antwortete Piqué: „Zählen die Spiele im Bernabeu auch?“

Zuletzt hatte Barcelona Real in gleich mehreren Spielen im Bernabeu geschlagen. Im spanischen Pokal (3:0) sowie in der Liga (1:0) waren Piqué und Barcelona als Sieger hervorgegangen.

+ Shakira und Piqué. © dpa / Andreu Dalmau

Piqué: „Wir senden Real-Journalisten Schweine-Emojis“

Siege im Bernabeu sind für Piqué also ebenso schön wie Sex. Aber damit hatte Piqué noch nicht genug in Richtung der Königlichen gestichelt. Der Verteidiger erzählte, wie er Real-Journalisten über Whatapp veräpple:

„Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit allen aktuellen und einigen früheren Barca-Spielern. Manchmal fügen wir Madrid-Journalisten wie Roncero (Chefredakteur der spanischen Tageszeitung „AS“, d. Red.) hinzu, senden ihnen Schweine-Emojis und werfen sie anschließend wieder aus der Gruppe.“

Piqué: „Ich habe mehr Geld als das Budget von Espanyol“

Der 32-Jährige war so richtig in Austeil-Laune, sein nächstes Ziel war der „kleine“ Verein in Barcelona, Espanyol: „Ich habe mehr Geld als das Budget Espanyols für dieses Jahr beträgt“ und ergänzte: „Nein, es sind nicht nur 57 Millionen Euro. Es ist weitaus mehr.“

Apropos Geld: Auch Ex-Kollege Zlatan Ibrahimovic bekam noch etwas von Piqués Verbalattacken ab. „Kein Mensch auf der Welt liebt Geld mehr als er. Eines Tages meinte er zu uns: 'Geld ist nicht das Wichtigste.' Niemand von uns sagte etwas. Dann ergänzte er: 'Viel Geld zu haben, das ist das Wichtigste.'“

