FCB-PK live: Stürmt Kane schon am Samstag im Bayern-Trikot, Herr Tuchel?

Von: Florian Schimak

Endlich geht‘s beim FC Bayern wieder los. Die PK mit Thomas Tuchel vor dem Supercup am Samstag wird mit Spannung erwartet – natürlich wegen Harry Kane.

München – Am Samstag startet der FC Bayern mit dem Supercup gegen RB Leipzig (20.45 Uhr) in die Saison 2023/24. Am Tag davor gibt‘s die obligatorische Pressekonferenz mit Coach Thomas Tuchel.

Harry Kane (r.) könnte bereits am Samstag mit dem FC Bayern unter Thoams Tuchel auf Torejagd gehen. © IMAGO IMAGES / Propaganda Photo / John Barry

Allerdings wird‘s in dieser vermutlich eher weniger um Partie mit dem amtierenden Pokalsieger aus Leipzig gehen – denn Harry Kane ist im Anflug! In einer endlosen Saga haben sie alle Beteiligten am Freitagmorgen auf einen Transfer des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft geeinigt.

Wird er am Samstagabend in der Allianz Arena bereits im Kader stehen? Und generell: Wie will Tuchel sein Team biem ersten Härtetest der Saison aufstellen? All diese Fragen wird der Bayern-Trainer am Freitag ab 13.30 Uhr im Pressestüberl an der Säbener Straße beantworten. Im Live-Ticker verpassen Sie nichts. (smk)