Italienische Medien: FC Bayern bereitet 100-Millionen-Angebot für Napoli-Stürmer Osimhen vor

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München will einen Mittelstürmer verpflichten und plant offenbar ein Angebot für Osimhen von der SSC Neapel.

München – Der FC Bayern München will einen neuen Mittelstürmer für die Saison 2023/24 verpflichten. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski, den es vor einem Jahr zum FC Barcelona zog, klaffte eine große Lücke im Sturmzentrum, die nicht geschlossen werden konnte. Zwar zeigte Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting immer wieder seine Qualitäten, eine Langzeitlösung ist der 34-Jährige aber nicht, obwohl sein Vertrag im Frühjahr verlängert wurde.

Victor Osimhen Geboren: 29. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Lagos, Nigeria Verein: SSC Neapel Position: Mittelstürmer

FC Bayern München sucht Mittelstürmer

Präsident Herbert Hainer kündigte kürzlich eine Transferoffensive an. „Wir werden viel Geld ausgeben, bisher haben wir noch nichts ausgegeben. Wir haben die bisherigen Transfers ablösefrei getätigt“, sagte er bei BildTV. „Unsere Scouts und Verantwortlichen arbeiten an vielen Spielern und sind in Gesprächen, damit wir am Ende die richtige Wahl treffen“, so der 68-Jährige weiter.

Lange galt der Engländer Harry Kane als Wunschlösung des FC Bayern München, doch zuletzt ließ das Interesse am Stürmer von Tottenham Hotspur deutlich nach. Ebenfalls im Gespräch waren in den vergangenen Wochen Victor Osimhen von der SSC Neapel und Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. Beide Angreifer haben aber langjährige Verträge bei ihren Klubs und wären nicht unter 100 Millionen Euro zu haben.

Wechselt Victor Osimhen zum FC Bayern München? © IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Nach Informationen der italienischen Zeitung Corriere dello Sport soll der FC Bayern München Osimhen favorisieren und ein Angebot über 100 Millionen Euro vorbereiten. Diese Summe würde genau dem Marktwert des Nigerianers entsprechen, der in der vergangenen Saison Meister der Serie A mit der SSC Neapel wurde und mit seinem Klub bis ins Viertelfinale der Champions League vordrang.

FC Bayern München plant Angebot für Osimhen

Der FC Bayern München ist aber nicht der einzige Top-Klub, der eine Verpflichtung von Osimhen plant. Aus der englischen Premier League buhlen vor allem Manchester United und der FC Chelsea um den kantigen Mittelstürmer, der in der kürzlich beendeten Spielzeit die Serie A mit 26 Toren in 32 Ligaspielen dominierte.

Dass sich Victor Osimhen mit 24 Jahren zu einem Weltklassestürmer entwickelte, war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Beim VfL Wolfsburg scheiterte er und wurde im Sommer 2019 für lediglich 3,5 Millionen Euro verkauft. In Chaleroi, Lille und Neapel erlebte der Torjäger aber eine Leistungsexplosion und gilt derzeit als einer der besten Stürmer Europas. (smr)