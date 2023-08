Bayern-Aufstellung gegen Augsburg: Tuchel und das Musiala-Rätsel

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern empfängt zum Heimspiel-Auftakt der neuen Saison am Sonntag den FC Augsburg. Wie will Thomas Tuchel den Ausfall von Jamal Musiala auffangen?

München – Endlich wieder Fußball in der Allianz Arena!

Am Sonntag trifft der FC Bayern bei seinem Heimspiel-Auftakt zur neuen Bundesligasaison auf den FC Augsburg. Also gleich mal bayerisches Derby!

FC Bayern: - FC Augsburg: -

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen FCA: Musiala fällt verletzt aus

Während die Münchner ihr erstes Ligaspiel mit 4:0 gegen Werder Bremen gewannen, lieferte sich der FCA mit Borussia Mönchengladbach beim 4:4 ein wahres Scheibenschießen. Ob‘s gegen die Bayern auch so wild wird?

Nicht mit von der Partie sein wird Jamal Musiala. Der Youngster verletzte sich unter der Woche und fällt mit einem Muskelfaserriss in den kommenden Wochen aus. Nun die große Frage: Wen bringt Thomas Tuchel anstelle von Musiala?

Thomas Tuchel muss Jamal Musiala gegen den FC Augsburg ersetzen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern-Aufstellung gegen FCA: Müller, Gnabry oder Gravenberch?

„Thomas, Serge oder Ryan können alle beginnen“, sagte der Bayern-Coach auf der PK am Freitag. Doch für wen sich Tuchel bei Müller, Gnabry oder Gravenberch entscheidet, das wollte er natürlich nicht verraten.

Der Trainer ließ lediglich durchblicken, dass Müller keine 90 Minuten zum Einsatz kommen wird. „Daher müssen wir uns entscheiden, ob wir ihn von Anfang an sehen wollen oder am Ende als belebendes Element“, so Tuchel. Aufgrund der Bremen-Erfahrung dürfte die Wahl vermutlich also auf Gnabry fallen, sodass Leroy Sané womöglich auf die Zehn rutscht.

Bayern-Aufstellung: Mazraoui überzeugte gegen Bremen – Pavard vor Abflug?

Im Tor ist die Sachen klar, auch wenn Daniel Peretz am Freitag in München seinen Medizincheck absolvierte. Sven Ulreich wird zwischen den Pfosten stehen. Zudem ließ Tuchel durchblicken, dass wie auch gegen Bremen Minjae Kim und Dayot Upamecano die Innenverteidigung bilden. Matthijs de Ligt, der kürzlich mit seinem Biergarten-Geheimnis für Schlagzeilen sorgte, dürfte zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Da Tuchel kein großer Fan der Rotation ist und die sich nach lediglich einem Spiel und einer langen Trainingswoche auch nicht anbietet, sollten Noussair Mazraoui und Alphonso Davies nach ihren ordentlichen Leistungen am vergangene Wochenende wieder beginnen. Zumal Benjamin Pavard vor seinem Abschied beim FC Bayern steht.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Aufstellung des FC Bayern: Tuchel muss sich zwischen Laimer und Goretzka entscheiden

Im zentralen Mittelfeld wird sich Tuchel wieder zwischen Konrad Laimer und Leon Goretzka entscheiden müssen. In Bremen bekam noch Goretzka aufgrund seiner Körpergröße den Vorzug vom Neuzugang. Jetzt auch wieder gegen den FCA?

Im Sturm gibt es natürlich keine Fragen, da wird Harry Kane beginnen. Auch, wenn er diese Woche nicht voll trainieren konnte, da er zum vierten Mal Vater wurde. Insofern wird sich in Sachen Aufstellung viel auf den Musiala-Ersatz konzentrieren. (smk)

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Laimer, Kimmich - Coman, Sané, Gnabry - Kane

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak