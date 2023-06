Bei Sonnenuntergang in den Bergen: Schweinsteiger trifft alten Bayern-Kollegen

Von: Marcel Schwenk

Jahrelang spielten Bastian Schweinsteiger und Holger Badstuber für den FC Bayern, nun zeigt ein Foto die beiden beim Spaziergang durch die Berge.

München – So eine Wanderung in der Abenddämmerung durch eine bergige Landschaft kann schon etwas Schönes sein. Noch mehr Freude bereitet der Spaziergang in der Regel, wenn man dann auch noch einem alten Bekannten über den Weg läuft beziehungsweise an seiner Seite hat.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre) in Kolbermoor Vereine im Profibereich: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire Karriereende: Oktober 2019 Größte Erfolge: 8x Deutscher Meister, 7x DFB-Pokalsieger, 1x Champions-League-Sieger, 1x Weltmeister

FC Bayern: Schweinsteiger und Badstuber auf gemeinsamer Wanderung

So oder so ähnlich dürfte es Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger ergangen sein. Auf Instagram postete der Weltmeister von 2014 ein Bild von sich und seinem langjährigen Teamkollegen Holger Badstuber. „Immer schön dich zu sehen, mein Freund“, schreibt „Schweini“ zu dem Beitrag.

Auf dem Foto posieren der Weltmeister von 2014 und der Innenverteidiger, der im vergangenen Jahr sein Karriereende verkündete, vor einer malerischen Kulisse. Im Hintergrund ist ein Bergpanorama während des Sonnenuntergangs zu sehen, im Vordergrund grinsen die beiden Ex-Profis breit in die Kamera.

Holger Badstuber und Bastian Schweinsteiger bei der Meisterfeier 2010 (re.) und einer Wanderung in den Bergen (li.). © Screenshot Instagram.com @bastianschweinsteiger; Imago Images / Action Pictures

Ex-Bayern-Star David Alaba kommentiert Schweinsteigers Beitrag

Ein dritter Ex-Bayern-Star hätte sich dem Duo wohl gerne angeschlossen, zumindest kann man das beim Blick in die Kommentare vermuten. David Alaba, der im Sommer 2021 von München nach Madrid wechselte und aktuell bei der österreichischen Nationalmannschaft weilt, setzte zwei Herzaugen-Emojis unter das Bild.

Alleine der Gedanke, Schweinsteiger und Badstuber bei einem Rundgang durch die Berge zu treffen, lässt das Herz von so manchem Instagram-User höher schlagen. „Stell dir vor, du gehst wandern und triffst einfach Basti und Holger“, schreibt ein Nutzer, ein weiterer erinnert sich an die Zeiten beim deutschen Rekordmeister: „War immer ein Genuss, euch beide beim FCB zu sehen.“

User hofft auf DFB-Rückkehr von Schweinsteiger und Badstuber

Wenig verwunderlich finden sich auch Kommentare, die eine Rückkehr von Schweinsteiger und Badstuber in die Nationalmannschaft herbeisehnen. Bei der DFB-Auswahl läuft derzeit reichlich wenig rund, das 3:3 am vergangenen Montag gegen die Ukraine wurde von Fußball-Deutschland eher ernüchtert zur Kenntnis genommen.

„Germany Team needs you back”, so ein Kommentar, der mit „Deutschland braucht euch zurück“ übersetzt werden kann. Ein Comeback von Schweinsteiger, der kürzlich erneut Vater wurde, und Badstuber im Nationalteam wird es logischerweise nicht geben. Dort müssen es nun andere richten. (masc)