Stimmen Sie ab: Wer war beste FC-Bayern-Spieler in Mönchengladbach?

Nach dominanter erster Hälfte hat Bayern München in Mönchengladbach die zweite Niederlage in Folge kassiert. Wer war bester Spieler aus dem Team von Hansi Flick? Stimmen Sie ab.

Zur Pause konnte Borussia Mönchengladbach im Topspiel gegen den FC Bayern ein schmeichelhaftes 0:0 verbuchen. Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gäste dann jedoch in Führung. Am Ende musste sich der deutsche Rekordmeister jedoch überraschenderweise geschlagen geben - und verlor zum zweiten Mal in Folge mit 1:2 (hier geht‘s zum Ticker des Dramas). Stimmen Sie hier ab, welcher Münchner dennoch am meisten überzeugt hat: