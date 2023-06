Ex-Bayern-Coach Nagelsmann im Fokus von PSG – Einigung steht wohl kurz bevor

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Der Ex-Bayern-Coach soll Trainer bei Paris Saint-Germain werden.

München/Paris – In den letzten Wochen ist es still um Julian Nagelsmann geworden. In dieser Zeit soll der Ex-Coach des FC Bayern intensiv mit seinem zukünftigen neuen Klub verhandelt haben. Nagelsmann gilt als Favorit für den Trainerposten bei Paris Saint-Germain. Eine Einigung steht offenbar kurz bevor.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Position: Trainer Bisherige Stationen: FC Bayern (2021-2023), RB Leipzig (2019-2021), TSG Hoffenheim (2016-2019) Größter Erfolg: Deutscher Meister 2022

Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann vor Trainerjob bei Paris Saint-Germain

Der FC Bayern hat sich im Saisonendspurt mit der Last-Minute-Meisterschaft immerhin noch einen Titel gesichert. Von Julian Nagelsmann, der bis zu seiner Freistellung Mitte März auf Triple-Kurs lag, gab es zunächst keine Reaktion.

Der Grund liegt auf der Hand: Der 35-Jährige verhandelt mit einem neuen Verein und will gegen den Ex-Klub nicht nachtreten. Nagelsmanns neuer Arbeitgeber müsste sich erst mit dem FC Bayern auf eine Auflösung des Vertrags einigen und womöglich eine hohe Ablösesumme bezahlen.

Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann soll neuer Trainer bei PSG werden. © Frank Hoermann/Imago

Nagelsmann offenbar seit mehreren Wochen mit PSG in Kontakt

Julian Nagelsmann hat nun offenbar einen neuen Klub gefunden und soll Trainer bei Paris Saint-Germain werden. Das berichten die französischen Medien Foot Mercato und L‘Équipe übereinstimmend. Der frisch gebackene Meister sieht den Deutschen demnach als idealen Nachfolger für Christophe Galtier.

Zuletzt kursierten an der Seine auch die Namen von José Mourinho oder Luis Enrique, Nagelsmann scheint jedoch der Favorit zu sein. Der 35-Jährige und PSG sind offenbar seit mehreren Wochen in Kontakt, die Verhandlungen stehen laut L‘Équipe sogar kurz vor dem Abschluss.

Nagelsmann hat PSG mit dem FC Bayern aus der Champions League geschmissen

Erst Anfang März eliminierte Nagelsmann mit den Bayern seinen womöglich zukünftigen Klub im Achtelfinale der Champions League. PSG war in beiden Spielen unterlegen, verlor mit 0:1 und 0:2. Für den katarischen Scheich-Klub war Nagelsmanns Performance offenbar das perfekte Bewerbungsschreiben.

Kurios: Nagelsmann würde in Paris einer der Nachfolger von Thomas Tuchel werden, der ihn vor wenigen Wochen beim FC Bayern ersetzt hat. Tuchel, der gegen Nagelsmann nachgetreten hat, trainierte PSG von Sommer 2018 bis Ende 2020. Beim elfmaligen französischen Meister steht durch den feststehenden Abschied von Lionel Messi und dem möglichen Wechsel von Neymar ein Umbruch bevor.

Ex-Bayern-Coach Nagelsmann gilt als Favorit bei PSG – Frankreich-Legende als Assistent

Mitgestalten soll diesen neben Nagelsmann wohl auch der ehemalige Weltklasse-Angreifer Thierry Henry als Assistent. Der französische Weltmeister von 1998 ist nach seiner langjährigen Rolle als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft derzeit ohne Job, arbeitet als TV-Experte in England. Nagelsmanns frühere Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod als Co stehen vor einem Engagement bei Eintracht Frankfurt, auch wenn Sportvorstand Markus Krösche gegen Sky-Reporter Wasserziehr standhaft blieb. (ck)