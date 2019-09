Coman brilliert im Nationalteam - ausgewechselter Hernandez spricht über Verletzung

Bei Kingsley Coman läuft es nicht nur auf Vereinsebene prächtig. Im Nationalteam trumpft er groß auf. Lucas Hernandez musste verletzt runter.

Update vom 8. September:

Der King ist auch abseits des FC Bayern in königlicher Form! Kingsley Coman brillierte beim 4:1 (2:0) von Frankreich gegen Armenien mit einem Doppelpack und wurde anschließend von den Fans lautstark als „King Coman“ gefeiert. „Es war ein gutes Spiel – für mich persönlich, aber auch für die ganze Mannschaft“, sagte der 23-Jährige nach seinem Gala-Auftritt, „unsere harte Arbeit wurde belohnt.“

Coman machte neben Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Corentin Tolisso das Bayern-Quartett in der Startelf von les Bleus perfekt, stahl den restlichen Münchnern aber klar die Show. Frankreich-Trainer Didier Deschamps schwärmte vom Flügelspieler: Coman habe mit seinem Auftritt an die Spielweise angeknüpft, die er beim FC Bayern zeige.

„Kingsley hat mehr Zug zum Tor und wirkt im Abschluss entschlossener. Er hatte schon immer die Fähigkeit, seine Gegenspieler auszuschalten. Es freut mich, ihn auf diesem Niveau zu sehen.“ Trotz seiner starken Leistungen sieht Coman selbst noch Luft nach oben: „Ich kann überzeugen, wenn ich fit bin. Aber wir sind erst am Anfang der Saison, ich muss weiter arbeiten. Ich war sehr glücklich, als die Fans meinen Namen gesungen haben.“

Schreck-Moment bei Hernandez

Einen kurzen Schreck-Moment gab es hingegen bei FCB-Rekordmann Lucas Hernandez. Er musste nach einem Zweikampf ausgewechselt werden. „Er hatte einen Schlag auf die Rippe bekommen und danach Schwierigkeiten mit der Atmung. Ich wollte nichts riskieren, das Spiel war bereits gewonnen“, erklärte Deschamps die Auswechslung des Abwehrspielers.

Hernandez verriet indes im französischen Fernsehen, dass seine Innenband-Operation „kompliziert war. Ich habe viel gearbeitet und viel dafür getan, um mein Knie zu stabilisieren. Jetzt bin ich aber bei 100 Prozent“. Dass der Franzose nach seiner langen Reha in der Tat bereits ein hohes Leistungslevel abrufen kann, hat er in den vergangenen beiden Bundesliga-Partien im Bayern-Dress bereits bewiesen. Am Dienstag trifft Frankreich auf Andorra.

Die deutsche Nationalmannschaft muss hingegen bereits am Montag in Belfast antreten. Im Duell gegen die Nordiren geht es um den zwischenzeitlichen Platz eins in der Gruppe C.

Hymnen-Posse vor Länderspiel: Franzosen blamieren sich vor Qualisieg gegen Albanien gleich doppelt

Paris/München - Für Weltmeister Frankreich war der erste Länderspielabend der noch jungen Saison eigentlich ein rundherum gelungener. Mit dem 4:1 über Albanien gelang der vierte Sieg im fünften Qualispiel zur EM 2020. Die Chancen auf den Gruppensieg sind trotz der hartnäckigen und punktgleichen Verfolger aus der Türkei und aus Island intakt. Sportlich stimmt der Kurs also, den das Team von Didier Dechamps eingeschlagen hat.

Allerdings blamierte sich die „Grande Nation“ an diesem Spätsommerabend im Stade de France auch auf denkwürdige Weise. Und zwar schon vor dem Anpfiff - der wegen eines Missgeschicks um fast zehn Minuten verschoben werden musste.

Hymnen-Eklat in Frankreich: Statt albanischer wird andorranische Version abgespielt

Denn beim Abspielen der Nationalhymne des Gastes unterlief der Stadionregie ein Fauxpas: Statt der albanischen Version „Himni i Flamurit“ (auf Deutsch: „Hymne an die Flagge“) wurde die Nationalhymne von Andorra abgespielt, „El Gran Carlemany“ (auf Deutsch: „Der große Karl der Große“).

Der Pyrenäenstaat ist der nächste Gegner der „Equipe Tricolore“ am Dienstag. Eine Erklärung für die Verwechslung. Aber sicher keine Entschuldigung. Verständlicherweise reagierten die Albaner verstimmt auf diesen befremdlichen Empfang. Während die Spieler auf dem Platz irritiert den ihnen unbekannten Klängen lauschten, gellten aus dem Gästeblock Pfiffe durch die Arena.

+ Feierten ihr Team trotz Niederlage: Im Stade de France fieberten zahlreiche albanische Fans mit. © AFP / LIONEL BONAVENTURE

Hymnen-Eklat in Frankreich: Stadionsprecher entschuldigt sich bei Armenien statt Albanien

Noch schlimmer machte diesen peinlichen Moment schließlich der Stadionsprecher, der sich zwar aufrichtig entschuldigte, zugleich aber forderte, „die Nationalhymne von Armenien zu respektieren“. Ja, wirklich. Armenien.

Immerhin verbesserte der Mann seinen Versprecher rasch. Bevor die Stimmung vollends zu kippen drohte, fand sich auch noch die albanische Hymne, die letztlich in voller Länge durch das Rund schallte.

Eben bei Frankreich - Albanien: Statt der albanischen Nationalhymne wird die Hymne Andorras abgespielt. Stadionsprecher entschuldigt sich für den Fehler - bei den Armeniern. pic.twitter.com/MfHdzgrnuZ — Socrates Magazin (@SocratesMagazin) 7. September 2019

Hymnen-Eklat in Frankreich: Coman bringt „Equipe Tricolore“ mit Doppelpack auf Kurs

Die Franzosen schmerzte das längere Warten auf den Anpfiff letztlich nicht, auch dank eines Doppelpacks von Kingsley Coman fuhr der mit vier Bayern-Profis gestartete Vize-Europameister von 2016 den Dreier souverän ein. Doch für mehr Schlagzeilen sorgte eben die peinliche Posse vor dem Anpfiff.

Diese dürfte zumindest bei den Gästen vom Balkan noch für reichlich Diskussionen sorgen. Schließlich drängte sich der Verdacht auf, dass der große Gastgeber seinem kleinen Kontrahenten - offenbar nur irgendein A-Team - zu Beginn nicht den nötigen Respekt entgegenbrachte.

