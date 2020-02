Überraschendes Marktwert-Update: Zwei Bayern-Youngster mit Mega-Sprung - einer klopft bei der Weltspitze

Von einem etwas überraschendes Marktwert-Update profitieren etliche Bundesliga-Spieler. Neben Erling Haaland schießen auch die Marktwerte zweier FC-Bayern-Profis in die Höhe.

Alphonso Davies zieht mit seinem Marktwert an namhaften Bayern-Stars vorbei. Davies gehört nun zu den zehn teuersten Linksverteidigern der Welt. Erling Haaland überholte die halbe BVB-Mannschaft in Sachen Marktwert.

Die Fußball-Datenbank transfermarkt.de gilt als das Medium, wenn es um Transfers und Gerüchte geht. Das Portal bietet für jeden Fußballprofi auch einen passenden Marktwert, der in Foren diskutiert und angepasst wird. Zwei Bayern-Spieler räumten bei einem Update mächtig ab!

FC Bayern: Talent Alphonso Davies verdoppelt seinen Marktwert fast

Die geschätzten Marktwerte einiger Bundesligaspieler wurden im Rahmen eines Marktwert-Updates aktualisiert. Im Fokus standen dabei besonders zwei Youngster: BVB-Glücksgriff Erling Haaland, der mit sieben Toren in seinen ersten drei Bundesligaspielen glänzte, und Alphonso Davies vom FC Bayern*. Der 19-jährige Kanadier kam im Winter 2019 für eine ordentliche Summe von 10 Millionen Euro nach München und schlug nach anfänglichen Schwierigkeiten voll ein.

FC Bayern: Nicht nur Davies vervielfacht seien Marktwert - Bayern-Juwel mit 300% Gewinn

Nachdem sich der Nationalspieler Kanadas als Stammspieler in Reihen der Roten etabliert hat, wurde sein Preisschild auf 40 Millionen Euro festgelegt. Seinen Marktwert hat er im Vergleich zum letzten Update fast verdoppelt. Er zieht damit an einigen Größen im Bayern-Kader* vorbei. Unter anderem überholt er 35-Millionen-Neuzugang Benjamin Pavard und die Bayern-Ikone Thomas Müller (Marktwert 32 Millionen). Mit der Anpassung steht Davies in der Top 10 der wertvollsten Linksverteidiger der Welt.

Doch auch ein zweites Talent in Reihen der Münchner bekam ein sattes Update: Der 18-jährige Joshua Zirkzee wurde von einer Million auf vier Millionen Euro hochgestuft, was wohl an seinen zwei Bundesliga-Kurzeinsätzen lag, bei denen er jeweils einen Treffer markierte.

Auch Haaland räumt ab: Teenager nun zweit-wertvollster Dortmunder

Einen ähnlich steilen Aufstieg erlebt Dortmunds Erling Haaand, der für seinen BVB in fünf Pflichtspielen bereits neun Scorerpunkte verbucht hat. Der Shootingstar steigerte seinen Marktwert auf 60 Millionen Euro (Vormals 45 Mio) und steht hinter Dortmunds wertvollstem Mann Jadon Sancho (120 Millionen) auf Platz zwei bei den Schwarz-Gelben.

Alphonso Davies ist beim FC Bayern richtig eingeschlagen. Weniger Glück hatte der FCB bei der Verpflichtung von Davies‘ Freundin.

