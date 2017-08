FC Bayern eröffnet Bundesliga-Saison ohne Kapitän Neuer

"Fest" ersehnt nach Randale

+ © Tobias Hase Für Manuel Neuer kommt der Saisonstart gegen Bayer Leverkusen noch zu früh. Foto: Tobias Hase © Tobias Hase

Pech gehabt, Bayer Leverkusen? Ein Eröffnungsspiel beim FC Bayern glich in letzter Zeit eher einer Strafe. 2016 ging Werder Bremen in München mit 0:6 unter. Herrlichen Fußball soll's beim Start der 55. Spielzeit geben - besonders nach den Fan-Ausschreitungen in Rostock.