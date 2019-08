Live-Ticker: FC Bayern erwartet Mainz - Darf Coutinho von Anfang an ran?

Am Samstagnachmittag spielen die Bayern zu Hause gegen Mainz 05

In der heimischen Allianz Arena trifft der FC Bayern auf den FSV Mainz 05. Gegen den Tabellenletzten sind die Münchner klarer Favorit. Der Live-Ticker.

München - Vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 am Samstagnachmittag stehen alle Zeichen auf Sieg für den FC Bayern München. Der Rekordmeister geht gestärkt in das Spiel gegen den Tabellenletzten.

Die Unruhe, die zu Saisonbeginn an der Säbener Straße hereingebrochen ist, hat sich in den vergangenen Tagen gelegt. Nach dem Holperstart gegen die Hertha am ersten Spieltag gelang den Roten gegen Schalke ein souveräner Sieg. tz.de* berichtete über beide Partien.

Die lange Zeit erfolglosen Bemühungen um offensive Flügelspieler hat durch die Transfers von Ivan Perisic* und Philippe Couthino* ein versöhnliches Ende gefunden. In der Champions-League-Gruppe hat man mit Vorjahres-Finalist Tottenham Hotspur, Roter Stern Belgrad und Olympiakos Piräus eine machbare Gruppe erwischt. Und dann hat Star-Stürmer Robert Lewandowski - aktuell in absoluter Top-Form - auch noch seinen Vertrag bis 2023 verlängert, wie tz.de* berichtet.

Fast alle Bayern-Stars gegen Mainz dabei

Personell sieht es auch gut aus. Thiago kehrt nach Problemen mit der Halswirbelsäule zurück. Stand jetzt sind außer dem erkrankten Jungstürmer Jann-Fiete Arp alle Bayern-Stars einsatzfähig. Neuzugang Philippe Coutinho soll diesmal mehr Spielminuten bekommen als beim Sieg gegen Schalke, als der Brasilianer bis zur 57. Minute auf der Bank saß.

„Wir wollen zusehen, dass wir ihm mehr Minuten geben“, sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag über den neuen Star, der noch Trainingsrückstand hat. Auch die Bilanz spricht für die Münchner: In den letzten 14 Partien gab es zwölf Siege.

Sandro Schwarz: Drei Dinge, die gegen Bayern nötig sind

Mainz-Trainer Sandro Schwarz ist sich der Rolle seines Teams als krasser Außenseiter durchaus bewusst. Seine Elf ist mit drei Niederlangen in die Saison gestartet. Um aus München etwas mitnehmen zu können, bräuchten die 05-er drei Dinge: „Eine gute Verteidigung, große Effizienz im Angriff und das nötige Matchglück.“

