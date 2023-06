FC Bayern geht im Kane-Poker an die finanzielle Schmerzgrenze

Von: Philipp Kessler, Hanna Raif, Manuel Bonke

Harry Kane steht beim FC Bayern München hoch im Kurs und soll an die Säbener Straße wechseln. Dafür geht der FCB an die Schmerzgrenze.

München – Die vergangenen 48 Stunden ließen so manches Münchner Fanherz höher schlagen. Nachdem sich die sogenannte Transfer-Taskforce „Ausschuss Sport“ des FC Bayern am Montagvormittag an der Säbener Straße getroffen hatte, sickerte am Dienstagmittag folgende Meldung aus England durch: Der FC Bayern ist in den Transfer-Poker um Wunschstürmer Harry Kane (29) von Tottenham Hotspur eingestiegen – und hat bereits ein Eröffnungsangebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben, wie das Internet-Portal The Athletic als erstes berichtete.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer

FC Bayern buhlt um Kane

Diese Offerte liegt jedoch deutlich unter den Vorstellungen von Tottenham und Clubchef Philip Levy und wurde dementsprechend nicht angenommen. Mehr noch: Die Spurs ließen über mehrere britische Medien verlauten, dass sie kein schriftliches Angebot aus Deutschland erhalten hätten – und ein solches so oder so ablehnen würden. In der Chefetage des deutschen Rekordmeisters ist man trotzdem zuversichtlich, dass der Wechsel über die Bühne geht und schätzt den Transfer nach tz-Informationen intern als realistisch ein.

Einerseits, weil Kane, der von seinem Bruder Charlie vertreten wird, Interesse an einem Wechsel nach München zeigt. Andererseits, weil der Verein gewillt ist, in Sachen Ablöse und Gehalt einiges in die Waagschale zu werfen. Der Mittelstürmer besitzt in Tottenham einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 90 Millionen Euro. In England heißt es, die Spurs werden ihren Kapitän nicht unter 100 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) ziehen lassen.

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? © IMAGO/Paul Chesterton

Der FC Bayern ist bereit, bei diesem Poker All-in und bis an seine äußerste Schmerzgrenze zu gehen. Das Transfer-Gremium um die beiden Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ist zum Entschluss gekommen, die Verpflichtung eines Neuners ganz oben auf die Transfer-Prioritätenliste zu setzen.

FC Bayern benötigt neuen Mittelstürmer

Tenor: Ein Mittelstürmer ist für die Architektur und den Aufbau der Mannschaft unverzichtbar. Kane ist im Sturm eine Bank – und beim FC Bayern hofft man darauf, dass er auch in der Bundesliga seine beeindruckende Torquote hält: Vergangene Saison erzielte er in 38 Premier-League-Spielen stolze 30 Treffer. Diese Qualität wird sich Kanes Noch-Arbeitgeber einiges kosten lassen.

Während sich dieser Poker noch ziehen wird, könnte in andere Personalien diese Woche Schwung kommen. Wie die tz erfuhr, könnte Abwehrspieler Lucas Hernandez (27) noch diese Woche zu Paris Saint-Germain wechseln. Vorausgesetzt, PSG zahlt die von Bayern geforderten 50 Millionen Euro Ablöse. Dann wäre Kohle frei, um die Klausel bei Neapel-Verteidiger Kim Min-Jae (26) von 45 Millionen Euro ziehen. (Manuel Bonke, Hanna Raif, Philipp Kessler)