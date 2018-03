FC Bayern in Leipzig ohne Robben - James spielt

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss auch im möglicherweise titelbringenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonntag auf Arjen Robben verzichten.

"Arjen hat nach wie vor leichte Probleme", sagte Trainer Jupp Heynckes am Freitag.

Wieder dabei sein wird dagegen James. Der Kolumbianer hatte sich am 20. Februar im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul eine Wadenverhärtung zugezogen. Die Bayern könnten sich am Sonntag bei entsprechender Schützenhilfe den sechsten Meistertitel in Serie sichern.

