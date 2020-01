Wegen „Kicker“-Ranking: Fans des FC Bayern laufen Sturm

Jadon Sancho hat Serge Gnabry in der Kicker-Rangliste den Rang abgelaufen

Der Kicker hat den nächsten Teil seiner Rangliste der deutschen Fußballprofis herausgegeben. Auf Instagram sorgt das Ranking für einen regelrechten Shitstorm.

Der Kicker hat seine Rangliste für die offensive Außenbahn herausgegeben.

München - Der Kicker hat Teil 3 seiner Rangliste des deutschen Fußballs des Winters 2019/20 veröffentlicht. Bewertet wurden dabei unter anderem die Spieler auf der „Außenbahn offensiv“ der drei deutschen Profiligen. Die zwei höchsten Kategorien sind dabei „Internationale Klasse“ und „im weiteren Kreis“.

Wenig verwunderlich, dass sich allseits bekannte Namen in dieser Liste wiederfinden. Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), ebenso Jadon Sancho (BVB), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) und auch die beiden FC-Bayern-Stars Serge Gnabry und Kingsley Coman. Beide mussten beim Trainingslager des FC Bayern in Doha jüngst Rückschläge hinnehmen.

FC-Bayern-Fans außer sich wegen Kicker-Ranking - und die Bewertung von Gnabry

Auffällig bei der Rangliste ist, dass es anscheinend nur zwei Spieler in Deutschland gibt, die der Kategorie „Internationale Klasse“ gerecht werden. Und dazu zählt keiner der Bayern-Spieler unter Trainer Hansi Flick*, sondern nur Jadon Sancho und Filip Kostic. Manch einer mag sich bei dieser Bewertung wohl die Augen reiben.

„Ein Auftritt für die Geschichtsbücher mit vier Toren beim 7:2 in Tottenham reicht nicht automatisch, um in der Rangliste des kicker in die Internationale Klasse eingestuft zu werden“, eröffnet der Kicker seinen Artikel zur Rangliste. Wenig überraschend ist demnach auch der Shitstorm, den der Kicker-Post auf Instagram ausgelöst hat. Vor allem Fans des FC Bayern sind mit dem Ranking keineswegs zufrieden. „Der Moment, wenn Kicker behauptet, dass Kostic besser ist, als Gnabry, Coman oder Rashica“, schreibt etwa ein User. Ein anderer vergleicht ihn mit dem BVB-Juwel: „Laut eurem Artikel darf Sancho sich schlechte Ausreißer leisten, aber Gnabry nicht alles klar.“

Viele Kommentare schlagen in dieselbe Kerbe und zeigen Unverständnis, wie etwa: „Gnabry macht 4 Dinger gegen Tottenham, bester Torschütze in der DFB-Elf, und in der Liga auch viele starke Vorlagen gegeben - und dann nur ‚im weiteren Kreis‘.“

Kicker-Rangliste: Nicht nur FCB-Fans unzufrieden mit Liste

Doch nicht nur Bayern-Fans sind mit der Rangliste des Kicker unzufrieden. Offensichtlich vermisst ein Fan von Werder Bremen seinen kosovarischen Fußballer Milot Rashica. „Coman 12 Spiele 3 Scorer, Rashica 13 Spiele 10 scorer“, schreibt er. Ein Kommentator auf Instagram ist jedoch fast derselben Meinung wie die Kicker-Redakteure: „Bis auf Serge Gnabry gehe ich mit.“

Zugegeben, Jadon Sancho ist ein Ausnahmetalent. Der 19-jährige Engländer überzeugt mit seinem hohen Tempo und seiner technischen Klasse. Gleichzeitig ist er enorm torgefährlich und kommt in der laufenden Saison auf neun Tore und zehn Vorlagen in der 1. Bundesliga. Serge Gnabry hingegen kann sechs Tore und sechs Vorlagen in der Bundesliga vorweisen.

